Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила фіналістів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 травня 2022

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила чотирьох фіналістів у День свободи преси.

До короткого списку увійшли фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка у тандемі, журналісти Сергій Сидоренко і Тетяна Трощинська.

Також цьогоріч Капітула запровадила Спеціальну відзнаку – вперше в історії Премії.

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Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу".

 Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе

Хто вийшов у фінал?

  • Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, фотограф, військовий кореспондент. 
  • Євген Малолєтка – фотокореспондент. 
  • Сергій Сидоренко – журналіст, співзасновник та головний редактор "Європейської правди". 
  • Тетяна Трощинська – заступниця головного редактора "Громадського радіо", редакторка щоденної програми "Київ-Донбас" на "Громадському радіо", ведуча прямих ефірів. 

Лауреата Премії традиційно оголосять 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе.

Нагадаємо, Премія імені Георгія Ґонґадзе – це щорічна премія для незалежних журналістів.

Вона була заснована Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-школи та виданням "Українська правда" у 2019 році.

Щороку номінантів визначають члени Капітули, серед яких:

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  • Мирослава Гонгадзе – дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця "Голосу Америки" в Східній Європі;
  • Андрій Курков – Президент Українського ПЕН, письменник;
  • Олена Притула – журналістка, редакторка-засновниця видання "Українська правда";
  • Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи;
  • Мирослава Барчук – лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе-2021, журналістка, членкиня Українського ПЕН;
  • Антон Артеменко – співвласник групи агрокомпаній, випускник Presidents’ MBA kmbs та меценат Премії.

Також у 2022 році до складу Капітули долучилися: 

  • Інна Кузнецова – керівник Київського бюро "Радіо Свобода";
  • Ігор Козловський – релігієзнавець, письменник, член Українського ПЕН;
  • Зураб Аласанія – журналіст, медіаменеджер.

Першим лауреатом Премії став журналіст Вахтанг Кіпіані, а у 2020 році нагороду здобув Павло Казарін.

Минулого року лауреаткою Премії імені Георгія Гонгадзе-2021 стала журналістка та телеведуча Мирослава Барчук.

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