Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила фіналістів

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила чотирьох фіналістів у День свободи преси.

До короткого списку увійшли фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка у тандемі, журналісти Сергій Сидоренко і Тетяна Трощинська.

Також цьогоріч Капітула запровадила Спеціальну відзнаку – вперше в історії Премії.

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Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу".

Хто вийшов у фінал?

Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, фотограф, військовий кореспондент.

– журналіст Associated Press, фотограф, військовий кореспондент. Євген Малолєтка – фотокореспондент.

– фотокореспондент. Сергій Сидоренко – журналіст, співзасновник та головний редактор "Європейської правди".

– журналіст, співзасновник та головний редактор "Європейської правди". Тетяна Трощинська – заступниця головного редактора "Громадського радіо", редакторка щоденної програми "Київ-Донбас" на "Громадському радіо", ведуча прямих ефірів.

Лауреата Премії традиційно оголосять 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе.

Нагадаємо, Премія імені Георгія Ґонґадзе – це щорічна премія для незалежних журналістів.

Вона була заснована Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-школи та виданням "Українська правда" у 2019 році.

Щороку номінантів визначають члени Капітули, серед яких: Реклама:

Мирослава Гонгадзе – дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця "Голосу Америки" в Східній Європі;

Андрій Курков – Президент Українського ПЕН, письменник;

Олена Притула – журналістка, редакторка-засновниця видання "Українська правда";

Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи;

Мирослава Барчук – лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе-2021, журналістка, членкиня Українського ПЕН;

Антон Артеменко – співвласник групи агрокомпаній, випускник Presidents’ MBA kmbs та меценат Премії.

Також у 2022 році до складу Капітули долучилися:

Інна Кузнецова – керівник Київського бюро "Радіо Свобода";

Ігор Козловський – релігієзнавець, письменник, член Українського ПЕН;

Зураб Аласанія – журналіст, медіаменеджер.

Першим лауреатом Премії став журналіст Вахтанг Кіпіані, а у 2020 році нагороду здобув Павло Казарін.

Минулого року лауреаткою Премії імені Георгія Гонгадзе-2021 стала журналістка та телеведуча Мирослава Барчук.

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