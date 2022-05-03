Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила фіналістів

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила чотирьох фіналістів у День свободи преси.
До короткого списку увійшли фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка у тандемі, журналісти Сергій Сидоренко і Тетяна Трощинська.
Також цьогоріч Капітула запровадила Спеціальну відзнаку – вперше в історії Премії.
Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу".
|Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе
Хто вийшов у фінал?
- Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, фотограф, військовий кореспондент.
- Євген Малолєтка – фотокореспондент.
- Сергій Сидоренко – журналіст, співзасновник та головний редактор "Європейської правди".
- Тетяна Трощинська – заступниця головного редактора "Громадського радіо", редакторка щоденної програми "Київ-Донбас" на "Громадському радіо", ведуча прямих ефірів.
Лауреата Премії традиційно оголосять 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе.
Нагадаємо, Премія імені Георгія Ґонґадзе – це щорічна премія для незалежних журналістів.
Вона була заснована Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-школи та виданням "Українська правда" у 2019 році.
Щороку номінантів визначають члени Капітули, серед яких:Реклама:
- Мирослава Гонгадзе – дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця "Голосу Америки" в Східній Європі;
- Андрій Курков – Президент Українського ПЕН, письменник;
- Олена Притула – журналістка, редакторка-засновниця видання "Українська правда";
- Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи;
- Мирослава Барчук – лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе-2021, журналістка, членкиня Українського ПЕН;
- Антон Артеменко – співвласник групи агрокомпаній, випускник Presidents’ MBA kmbs та меценат Премії.
Також у 2022 році до складу Капітули долучилися:
- Інна Кузнецова – керівник Київського бюро "Радіо Свобода";
- Ігор Козловський – релігієзнавець, письменник, член Українського ПЕН;
- Зураб Аласанія – журналіст, медіаменеджер.
Першим лауреатом Премії став журналіст Вахтанг Кіпіані, а у 2020 році нагороду здобув Павло Казарін.
Минулого року лауреаткою Премії імені Георгія Гонгадзе-2021 стала журналістка та телеведуча Мирослава Барчук.
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