У Мінкульті закликають київських депутатів не віддавати стародавню печеру під забудову

Заступниця міністра культури і інформаційної політики Катерина Чуєва закликає Київраду зберегти стародавню печеру у центрі Києва і не віддавати земельну ділянку, де її знайшли, під забудову.

Давню Вознесенську печеру поруч із закинутим будинком в історичному центрі Києва знайшли археологи. У Київській міській раді активно лобіюють передачу земельної ділянки забудовнику. Напівзруйнований будинок приватизували, а тепер планують передати ділянку в експлуатацію.

"Ми закликаємо депутатів Київради утриматися від такого кроку та зберегти цей об‘єкт. Печера має бути взята на облік, досліджена та збережена. Зведення багатоповерхівки майже неминуче зруйнує її", – каже Чуєва.

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За її словами, відповідна документація вже підготовлена та буде найближчим часом офіційно передана Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

МКІП закликає київську владу зберегти печеру

Тим часом, за даними депутатки Київради Ксенії Семенової, розгляд питання по печері перенесли на наступне засідання, яке відбудеться приблизно за два тижні.

"В порядку денному є загрозливі питання. Найбільш резонансне – зміна цільового і знищення печер, які можуть відноситися до періоду Київської Русі. Масла у вогонь додає те, що власник будівлі оформив це право незаконно від і до. Питання дуже кримінальне", – написала Семенова напередодні виступу Чуєвої перед депутатами.

За оцінкою археологів, печера на Вознесенському узвозі з наскельними малюнками зберіглася з часів Київської Русі.

Експерт Центру розвитку міст Дмитро Перов чув по печеру з дитинства. Нещодавно він запропонував друзям піти до старої садиби, де вони знайшли комлекс з 4 печер, вхід до 2 із яких було замулено. На наступні вихідні печеру показали професору археології Тимуру Бобровському, який вважає, що ця печера навіть може належати до дохристиянського періоду.