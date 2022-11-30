Росіяни обстріляли Херсонський художній музей. Фото

Вранці 30 листопада 2022 року росіяни обстріляли Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

Про це повідомив міністр культури і інформації України Олександр Ткаченко.

Після обстрілу в музеї вибито вікна, побито стіни.

"Воювати з музеями та лікарнями це – по-російськи. Те, що вони не повикрадали, вони нищать", – написав Олександр Ткаченко.

Росіяни обстріляли Херсонський художній музей

Після обстрілу в музеї вибито вікна

Наслідки обстрілів

У музеї пробиті стіни

Він також розповів, що тиждень тому був у цьому музеї, там ще стояли будівельні ліси та висів банер "Велика реставрація". Ремонт музею розпочався ще до війни.

Нагадаємо, директорка Херсонського художнього музею Аліна Доценко раніше розповідала про те, які твори мистецтва викрали росіяни, про місцевих діячів-культури-колаборантів, про подальшу долю експонатів та стан музею.