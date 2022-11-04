Російські окупанти розграбували Херсонський художній музей

Російські солдати розграбували Херсонський художній музей. Окупанти вивозили речі з музею впродовж чотирьох днів, зокрема і колекцію творів мистецтва XVII-XX століть.

Про це повідомили на сторінці Музею у Facebook.

"Херсонський художній музей розграбований російськими окупантами. Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому — мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей", – написали в пості.

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Іван Айвазовський. Вид міста Одеси. 1846. Полотно, олія. З колекції Херсонського художнього музею

Як розповіли в музеї, ескпонати вивозили в супроводі озброєних людей у цивільному. Переміщували цінні експонати фурами та у шкільному автобусі.

"З 31 жовтня по 3 листопада окупантська "влада" завезла в музей три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку – все, що бачили, все, до чого дотягувалися їхні загребущі руки. Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться – картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я", – наголосили в публікації.

Картина Миколи Пимоненка "Вербна неділя". Полотно, олія З колекції Херсонського художнього музею

Вантаж був спрямований до Криму, але не факт, що це останній пункт призначення.

Картина Руфіна Судковського "Буря на морі". 1881. Полотно, олія. З колекції Херсонського художнього музею

У музеї стверджують, що окупантам допомагала призначена окупантами "директорка" музею.

Гобелен Олександри Прокопенко "Де ти, калина. росла". 1968. Вовна, льон, ручне ткацтво. З колекції Херсонського художнього музею

"Керувала так званою "евакуацією" псевдо-директорка Наталя Десятова, яку херсонці можуть знати як співачку з кафе "Театральне" (це про рівень фаховості). На жаль, допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодились працювати на росіян. На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму "приймають" колекцію Херсонського художнього музею колишні її підлеглі — Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно "евакуювались", – наголосили в публікації.

Художник - Анатолій Ойцюсь. "На конях". 1969. Папір, ліногравюра З колекції Херсонського художнього музею

За фактом пограбування Херсонського художнього музею російськими військовими поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження.

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Про це йдеться у заяві поліції Херсонщини у Facebook.

"Поліція відкрила кримінальне провадження щодо факту викрадення та вивезення російськими військовими на територію країни-агресора художніх цінностей з Херсонського художнього музею", – зазначили в пості.

Зінаїда Серебрякова "Літній пейзаж з конями". 1910-ті рр. Папір, темпера, акварель. З колекції Херсонського художнього музею

Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція відкрила 54 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.

Що було в музеї

Колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічує понад 13 тисяч творів мистецтва. А сама будівля розташована в приміщенні колишньої ратуші та Міської Думи.

Там зберігаються мистецькі роботи українських та закордонних авторів: живопис, графіка, ікони, гобелени, предмети побуту та витвори народного мистецтва.

Художник Сергій Васильківський "Козаки в степу". Полотно, олія. З колекції Херсонського художнього музею

Зокрема, серед експонатів Музею Шовкуненка були роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Миколи Пимоненка, Августа фон Байєра та ікони "Юрій Змієборець зі святими апостолами Петром і Павлом","Богородиця Вгамуй мої печалі" та інші.