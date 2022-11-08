Мінкультури призначило Кота Степана берегти українську культуру

Кіт Степан з Харкова представлятиме проєкт "Збережіть українську культуру", яке ініціювало Міністерство культури й інформаційної політики України.

Про це повідомили на сторінці Мінкультури у Facebook.

Пухнастий блогер-мільйонник став третім амбасадором проєкту з відновлення зруйнованих російськими окупантами пам'яток в Україні.

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"Харківський кіт Степан, який має в інстаграмі 1,3 млн підписників, став амбасадором проєкту від МКІП – "Збережіть українську культуру". Це вже третя зірка, яка долучилася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури", – ідеться в дописі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Степан (@loveyoustepan)

У своєму Instagram Степан нагадав, що за 8 місяців повномасштабної війни Росія зруйнувала чи пошкодила 552 культурних об'єкти в Україні, і закликав українців пожертвувати посильну суму на відновлення пам'яток.

"Але хороша новина в тому, що завдяки проєкту "Збережіть українську культуру", який ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України, кожен з нас може підтримати українську культуру. Пожертвуйте будь-яку посильну для себе суму", – написав харківський кіт.

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Яке фінансування на збереження культури запланувало саме Міністерство культури залишається невідомим – остаточний бюджет 2023 ще не оприлюднено урядом. Парламент ухвалив кошторис країни на наступний рік 3 листопада.

Як повідомляє Forbes, перед голосуванням Міністерство культури кардинально збільшило видатки з 0,5 млрд грн до 1,9 млрд грн на інформаційний телемарафон. Загальне фінансування проєктів Міністерства культури на наступний рік складатиме 9,2 млрд грн. У 2022 році фінансування проєктів МКІП складало 14,5 млрд грн.