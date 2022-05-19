Кіт Степан отримав "Оскар" для блогерів. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 травня 2022

Харківський кіт Степан отримав одну з найвизначніших нагород для інфлюенсерів World Influencers and Bloggers Awards.

Церемонія проходила 18 та 19 травня у готелі Martinez у Каннах. Про це повідомила власниця вусаня в Instagram.

Задля урочистої події Степану вдягнули синьо-жовтий метелик.

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Степану навіть зробили спільні фото з TikTok-блогером Khabane Lame. Він прославився завдяки своїм саркастичним відео про безглузді лайфхаки. 

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Допис, поширений Степан (@loveyoustepan)

А ще з котом зазнімкувалась співачка Санта Дімопулос.

 Кіт Степан з нагородою. Фото з Instagram харківського чотирилапого блогера

Цьогоріч під час події організували збір коштів для дітей, які постраждали від війни в Україні. Загальна сума донатів перевищила 10 тисяч доларів.

 Фото зі сторінки кота Степана

Нагадаємо, кандидатуру пухнастого блогера на відому премію висунули 30 березня. 

На початку війни котик разом з власницею виїхав до Франції. 

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