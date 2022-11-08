Одразу чотири українські фільми номіновані на премію Європейської кіноакадемії

Марія Куцова, журналістка УП.Культура
3420
8 листопада 2022

Європейська кіноакадемія номінувала фільми "Цензорка" й "Памфір" на премію "Відкриття року" European Film Awards. Про це повідомили в Українській кіноакадемії.

"За нагороду "Відкриття року" (приз ФІПРЕССІ) Європейської кіноакадемії з-поміж інших претендентів змагатимуться фільм Петера Керекеша "Цензорка" спільного виробництва Словаччини, Чехії та України. А також – повнометражний дебют Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір", створений у копродукції Україною, Францією, Польщею, Німеччиною та Чилі", – ідеться в повідомленні.

Фото: Telegram Української кіноакадемії

Крім того, фільми "Будинок зі скалок" режисера Сімона Леренга Вільмонта й "Маріуполіс 2" вбитого росіянами Мантаса Кведаравічюса номіновані на премію "Найкращий європейський документальний фільм".

Нагородження лауреатів European Film Awards відбудеться 10 грудня в Рейк’явіку, Ісландія.

Читайте також: Що там у кіно: "Маріуполіс-2" та інші фільми про війну в українському прокаті у листопаді


Реклама:


 10665
Суспільство

В Україні – день писемності: як добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

Діана Кречетова
 5184
Суспільство

Війна забрала і маму, і тата: як стати опікуном, прихистити чи усиновити дитину під час війни

Тетяна Редько
 16037
Суспільство

"Тату, ти повинен приїхати, або нас усиновлять". Жахлива воєнна сага однієї української родини

Ірина Лопатіна

Головне на сайті


Суспільство

В Україні – день писемності: як добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

Діана Кречетова
3 роки не міг ковтати їжу: львівські хірурги розсікли стравохід пацієнту з рідкісним захворюванням
Спалах грипу у Львові: медики підтверджують початок сезонної епідемії
Кияни просять не встановлювати головну ялинку під час війни: петиція набрала голоси
Археологи припускають, що знайшли тунель, який веде до гробниці Клеопатри
Останнє затемнення до 2025 року: яким бачили "кривавий" місяць у телескопи NASA. ФОТО
Суспільство

Війна забрала і маму, і тата: як стати опікуном, прихистити чи усиновити дитину під час війни

Тетяна Редько
Суспільство

"Тату, ти повинен приїхати, або нас усиновлять". Жахлива воєнна сага однієї української родини

Ірина Лопатіна