Одразу чотири українські фільми номіновані на премію Європейської кіноакадемії

Європейська кіноакадемія номінувала фільми "Цензорка" й "Памфір" на премію "Відкриття року" European Film Awards. Про це повідомили в Українській кіноакадемії.

"За нагороду "Відкриття року" (приз ФІПРЕССІ) Європейської кіноакадемії з-поміж інших претендентів змагатимуться фільм Петера Керекеша "Цензорка" спільного виробництва Словаччини, Чехії та України. А також – повнометражний дебют Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір", створений у копродукції Україною, Францією, Польщею, Німеччиною та Чилі", – ідеться в повідомленні.

Фото: Telegram Української кіноакадемії

Крім того, фільми "Будинок зі скалок" режисера Сімона Леренга Вільмонта й "Маріуполіс 2" вбитого росіянами Мантаса Кведаравічюса номіновані на премію "Найкращий європейський документальний фільм".

Нагородження лауреатів European Film Awards відбудеться 10 грудня в Рейк’явіку, Ісландія.

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