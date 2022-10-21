Оголосили переможців нацпремії кінокритиків "Кіноколо"

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 жовтня 2022

Журі Національної премії кінокритиків "Кіноколо" обрало переможців у 10 номінаціях.

Результати повідомили у пресслужбі конкурсу.

Найкращим повнометражним ігровим фільмом стала стрічка "Памфір" – вона здобула перемогу у 5 номінаціях. 

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Фільм також відзначили статуеткою "відкриття року", а творця фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука – як найкращого режисера та автора сценарію. 

 Фільм-переможець

Виконавець головної ролі – Олександр Яцентюк – отримав відзнаку "Найкращий актор".

Нагороди також отримали:

  • найкращий короткометражний ігровий фільм – "Ти в порядку?";
  • найкращий документальний фільм – "Нескінченність за Флоріаном";
  • найкращий анімаційний фільм – "Ми Європа". 

Найкращою акторкою у 2022 році стала Оксана Черкашина, виконавця головної ролі у фільмі "Клондайк".

Премію "За досягнення" дають українським та зарубіжним авторам, а також кінокритикам, кінознавцям, журналістам, кураторам, блогерам тощо. 

Цьогоріч її присудили Станіславу Битюцькому, Альоні Пензій, Олександру Телюку за цикл показів "Дивне, химерне, фантастичне" з кіноархівів "Довженко-Центру".

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 Відзнака від кінокритиків

Члени журі премії "Кіноколо" також дали дві спеціальні відзнаки. Їх отримали:

Нагадаємо, що премію заснували у 2018 році. У минулі роки відзнаки отримували стрічки "Стоп-Земля", "Атлантида", "Додому" і "Донбас".

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