Оголосили переможців нацпремії кінокритиків "Кіноколо"

Журі Національної премії кінокритиків "Кіноколо" обрало переможців у 10 номінаціях.

Результати повідомили у пресслужбі конкурсу.

Найкращим повнометражним ігровим фільмом стала стрічка "Памфір" – вона здобула перемогу у 5 номінаціях.

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Фільм також відзначили статуеткою "відкриття року", а творця фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука – як найкращого режисера та автора сценарію.

Фільм-переможець

Виконавець головної ролі – Олександр Яцентюк – отримав відзнаку "Найкращий актор".

Нагороди також отримали:

найкращий короткометражний ігровий фільм – "Ти в порядку?";

найкращий документальний фільм – "Нескінченність за Флоріаном";

найкращий анімаційний фільм – "Ми Європа".

Найкращою акторкою у 2022 році стала Оксана Черкашина, виконавця головної ролі у фільмі "Клондайк".

Премію "За досягнення" дають українським та зарубіжним авторам, а також кінокритикам, кінознавцям, журналістам, кураторам, блогерам тощо.

Цьогоріч її присудили Станіславу Битюцькому, Альоні Пензій, Олександру Телюку за цикл показів "Дивне, химерне, фантастичне" з кіноархівів "Довженко-Центру".

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Відзнака від кінокритиків

Члени журі премії "Кіноколо" також дали дві спеціальні відзнаки. Їх отримали:

литовський режисер Мантас Кведаравічюс (посмертно) за зйомки документального фільму "Маріуполіс 2";

захисник Маріуполя, фотограф та співрежисер фільму "Останній день на Азовсталі – Дмитро "Орест" Козацький.

Нагадаємо, що премію заснували у 2018 році. У минулі роки відзнаки отримували стрічки "Стоп-Земля", "Атлантида", "Додому" і "Донбас".