У Шепетівці демонтували пам’ятник комуністу Островському. ВІДЕО

У Шепетівці на Хмельниччині розпочали демонтаж пам’ятника комуністичному діячу та письменнику Миколі Островському.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій.

"Нації, які забувають про своє минуле, не мають майбутнього. Тому нашу історію пам'ятаємо, робимо висновки, але символів комуністичного минулого позбуваємося.

Сьогодні пам'ятник Миколі Островському, що у Шепетівці, готуємо в дорогу на "вічне" збереження", – каже Гамалій.

Він також опублікував відео, як пам’ятнику "знімають" голову у Telegram-каналі.

Фото: Сергій Гамалій

Раніше пам’ятник Миколі Островському вважався пам’яткою монументального мистецтва місцевого значення, однак згодом Мінкульт виключив монумент з переліку, що дозволило демонтувати його.

Місцева влада планувала передати Островського львівському "Музею терору".

Микола Островський відомий своїми романами "Як гартувалася сталь" та "Народжені бурею", які критикують за антиукраїнськість.

Він був "чекістом" і бригадним комісаром Політуправління Червоної армії, учасником встановлення окупаційної радянської влади в Україні та боротьби проти повстанського руху.

У Шепетівці демонтували пам’ятник комуністу Миколі Островському

У творах письменник дискредитував національно-визвольну боротьбу українців та звинувачував борців за незалежність України в антисемітизмі.

Нагадаємо, Одеська міськрада підтримала рішення про демонтаж пам’ятника Катерині II.