Ткаченко не проти обміняти пам'ятники Катерині чи Пушкіну на єнота з Херсона

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 листопада 2022

Українці створили петицію з проханням обміняти єнота, якого окупанти викрали з Херсона, на пам’ятник Катерині ІІ в Одесі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував цю ідею в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

"Не тільки єнота, а і картини поверніть разом з єнотом. Ми можемо, до речі, оці всі пам’ятники Пушкіну, які зараз масово переміщають в інші місця, запропонувати обміняти на те, що було вкрадено, включно з єнотом", – відповів Ткаченко.

За словами міністра, не всі пам’ятники Пушкіну є об’єктами культурної спадщини. 

Але ті пам’ятники, які занесені в реєстри, мають бути перенесені до музею чи зберігатися на якійсь окремій ділянці. 

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 Вкрадений окупантами єнот

"Але багато цих пам’ятників, ми знаємо, що вони робилися під кальку, і в Катерині, наскільки я пам’ятаю, оригінальних елементів залишилося дуже мало", – додав міністр культури.

Детальніше про провал евакуації музейних об’єктів, ситуацію з Довженко-Центром, фінансування каналу "Дом" і музей Булгакова можна дізнатися з інтерв’ю з Олександром Ткаченком.


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