Мартін Скорсезе та Віра Фарміга стануть ведучими концерту з нагоди 100-річчя прем’єри "Щедрика" в Нью-Йорку

Культовий американський режисер і продюсер Мартін Скорсезе та акторка українського походження Віра Фарміга стануть ведучими концерту у нью-йоркському Карнегі-Голл з нагоди столітньої річниці прем’єри "Щедрика".

Про це у своєму Facebook повідомив заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв.

Реклама:

Фото: Український інститут

"Неможливе можливо: культовий режисер Мартін Скорсезе та акторка Віра Фарміга стануть ведучими нашого концерту з нагоди столітньої річниці прем’єри "Щедрика" в Нью-Йорку в Карнегі-холі", – написав Алієв.

Святковий концерт у Карнегі-Голл відбудеться 4 грудня. На ньому можна буде послухати колективи з України та Північної Америки, зокрема, хор Щедрик з Києва, український хор Думка в Нью-Йорку та хор Трініті Вол-Стріт.

Виконуватимуть музику композиторів Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова, Джорджа Гершвіна, також на концерті відбудеться світова прем’єра композиції американського композитора Тревора Вестона зі словами Сергія Жадана.

Реклама:

Раніше ми повідомляли, що Київський дитячий хор Щедрик вже прибув до Нью-Йорка і прямо на Центральному вокзалі виконав найвідомішу у світі різдвяну пісню – Carol of the Bells ("Щедрик").