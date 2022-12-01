Мартін Скорсезе та Віра Фарміга стануть ведучими концерту з нагоди 100-річчя прем’єри "Щедрика" в Нью-Йорку

Культовий американський режисер і продюсер Мартін Скорсезе та акторка українського походження Віра Фарміга стануть ведучими концерту у нью-йоркському Карнегі-Голл з нагоди столітньої річниці прем’єри "Щедрика".

Про це у своєму Facebook повідомив заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв.

Фото: Український інститут

"Неможливе можливо: культовий режисер Мартін Скорсезе та акторка Віра Фарміга стануть ведучими нашого концерту з нагоди столітньої річниці прем’єри "Щедрика" в Нью-Йорку в Карнегі-холі", – написав Алієв.

Святковий концерт у Карнегі-Голл відбудеться 4 грудня. На ньому можна буде послухати колективи з України та Північної Америки, зокрема, хор Щедрик з Києва, український хор Думка в Нью-Йорку та хор Трініті Вол-Стріт.

Виконуватимуть музику композиторів Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова, Джорджа Гершвіна, також на концерті відбудеться світова прем’єра композиції американського композитора Тревора Вестона зі словами Сергія Жадана.

Раніше ми повідомляли, що Київський дитячий хор Щедрик вже прибув до Нью-Йорка і прямо на Центральному вокзалі виконав найвідомішу у світі різдвяну пісню – Carol of the Bells ("Щедрик").