Бенксі продає 50 унікальних робіт на підтримку України

Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі (Banksy) продає 50 своїх робіт на підтримку України. Принти картин Бенксі виставив на сайті Legasy Of War. Виручені кошти митець спрямує на потреби організації, що допомагає українця, здебільшого малозахищеним верствам населення.

Про це Бенксі повідомив в Instagram.

"Я зробив 50 таких трафаретів, усі виручені кошти передали нашим друзям в Україні", ‒ написав артист.

Бенксі продає 50 робіт на підтримку України. Фото: Instagram

Кожне полотно коштує 5000 фунтів стерлінгів, один клієнт може придбати лише одну роботу Бенксі. Кожен принт підписаний і пронумерований, оправлений в дерев’яну раму.

"Ми раді запропонувати художній трафаретний принт відомого британського художника графіті Бенксі. Художник покриває витрати, тому ВСІ кошти від цього продажу підуть на закупівлю товарів для нашої команди в зоні конфлікту в Україні", ‒ написали на сайті.

У публікації аукціону написали, що кожен принт унікальний, бо Бенксі наносив його різаком для піци. Тож зображення можуть відрізнятись від оригіналів.

Придбати роботи Бенксі з аукціону можна буде 16 грудня 2022. Фото: Instagram



"На кошти, зібрані від продажу цієї друкованої продукції, ми негайно придбаємо нові машини швидкої допомоги та допоміжні машини. Вони потрібні на Донбасі для продовження евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та поранених серед цивільного населення. Ми надішлемо генератори, газові обігрівачі та сонячну енергію. електроживлення для громад, які стикаються з жорстокою зимою без електрики. І ми зможемо продовжувати нашу підтримку притулків у Києві для жінок і ЛГБТК-спільноти", ‒ прокоментував аукціон Джайлз Далі, генеральний директор Legacy of War Foundation.

Сам художник зазначив, що під час свого візиту в Україну, бачив результати роботи організації. Він

"В Україні я бачив, як команда Legacy of War прибула та надала медичну допомогу, обігрівачі, свіжу воду та доброзичливе обличчя деяким дуже відчайдушним людям у розбомбленій будівлі. Вони також позичили мені одну зі своїх машин швидкої допомоги для роботи, що виявилося надзвичайно корисним, коли розлючена бабуся побачила, що я малюю на її будинку, і подзвонила в поліцію. Я вважаю, що найменше, що я повинен зробити, це зібрати достатньо грошей, щоб замінити номерні знаки на машині швидкої допомоги, яку я розігрів", ‒ пожартував у публікації Бенксі.

Реєстрація потенційних покупців принтів Бенксі закінчується в п’ятницю, 16 грудня о 12:00. Успішні заявники будуть відібрані за допомогою комп’ютера та надіслані детальну інформацію про те, як завершити покупку.