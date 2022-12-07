Над графіті Бенксі у Києві з'явилося скло. ФОТО

Одна з робіт британського анонімного стрітарт художника Бенксі продовжує свої мистецькі метаморфози.

Графіті, яке митець створив на вулиці Великій Житомирській навколо намальованого вандалами зображення пеніса, отримало чергове оновлення, повідомляє DTF Magazine.

Буквально за тиждень-другий роботу Бенксі, на якій російські солдати завантажують нібито боєголовку у броньовану вантажівку з російським символом Z, доповнили невідомі: домалювали презерватив довкола вантажівки із пенісом.

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Ще за якийсь час біля графіті з’явився козак, відомий за серією українських мультфільмів "Як козаки…" На малюнку біля роботи Бенксі він постав в образі пораненого українського захисника, мав військовий шолом і тримав презерватив у руці.

Тепер зображення козака зникло, а саме графіті британського митця взяли в скляну раму з написом Banksy & Стоямба.

Фото: DTF Magazine

Хто автор нового креативного апгрейду творіння Бенксі, звісно, невідомо.

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Фото: DTF Magazine

Нагадаємо, інше графіті, яке Бенксі створив на Київщині, спіткала гірша доля: його прямо посеред дня зрізала група людей. Зловмисників затримала поліція, роботу відібрали й направили на експертизу, а згодом планують повернути до Гостомеля.