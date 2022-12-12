Дорж Бату прибрав пост-виправдання та видалив свої фото

Письменник Дорж Бату (справжнє ім’я Андрій Васильєв), який нещодавно потрапив у скандал через фейкові факти в автобіографії, прибрав пост-виправдання у соцмережах.

У дописах у Facebook і Twitter Бату заперечував, що неправдиво роками видавав себе за працівника NASA і на основі ймовірно фейкового факту біографії здобув популярність, видав ряд книжок та фігурував як експерт у багатьох обговореннях. Згодом стало відомо, що письменник видалив пости-виправдання і закрив акаунти.

Про це написала у Telegram-каналі "Непозбувний книгочтун" журналістка Тетяна Гончаренко.

Вона додала лінк на закриту сторінку у Facebook та скріншоти виправдань Бату.

"Скріни не горять", ‒ додала Гончаренко.

Журналістка також зауважила, що Васильєв закрив свій акаунт у Twitter та видалив фото з Instagram. Аватарки ж у всіх соціальних мережах Бату змінив на чорне коло.

Письменник Дорж Бату видалив виправдання у соцмережах. Фото: Видавництво Старого Лева

Що за скандал

На початку грудня у мережі розгорівся скандал, коли журналіст, один із лідерів партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов написав розлогий пост, в якому звинуватив письменника, який творить під псевдо Дорж Бату. Трегубов зауважив, що з надійних джерел знає, що Васильєв не має стосунку до NASA. Також Трегубов зауважив, що обговорення фактів біографії Бату точаться давно, проте медіаспільнота не готова була виявляти "фейки", адже Бату часто фігурував експертом саме як співробітник американської космічної агенції.

Сам Дорж Бату зробив допис (який тепер і видалив), де заперечив усі звинувачення. Він зазначав, що працює на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів, і вони не розголошують інформацію про своїх працівників.

Дорж Бату (справжнє ім'я Андрій Васильєв) — український письменник бурятського походження. З 2011 року живе та працює в США.

Видав кілька романів, які стали бестселерами в Україні: "Франческа. Повелителька траєкторій" у 2018, "Франческа. Володарка офіцерського жетона" у 2019, "Моцарт 2.0" та "Таємниця старого Лами" у 2021 та "Коко 2.0" у 2022.

9 грудня команда "Видавництва Старого Лева", де друкувався Бату, заявила, що не отримала від письменника підтвердження, що той працював у NASA, після повідомлень про ймовірну фальсифікацію його біографії. У ВСЛ заявили, що вважають неприпустимим обман та маніпуляцію, а тому припиняють співпрацювати з письменником.

Проте на сайті видавництва досі можна знайти такі факти про Бату:

"У минулому Андрій Васильєв (якого також знають як Дорж Бату) працював ведучим новин, готував репортажі з гарячих точок. Сьогодні він – оператор корекції траєкторій Центру керування польотами Національної Адміністрації з аеронавтики та досліджень космічного простору США", ‒ вказано на сторінці "ВСЛ".