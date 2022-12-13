Богдан Бенюк вирішує долю вистав за Горьким та Булгаковим в Театрі на Подолі

Український актор Богдан Бенюк, який у листопаді цього року очолив столичний Театр на Подолі, розповів, що буде з виставами театру, які поставили за російською класикою.

Про це Богдан Бенюк розповів в інтерв’ю УП.Життя.

За словами Бенюка, спектаклі, що мають стосунок до російських авторів, приберуть з репертуару театру на Подолі.

"Їхня доля буде така ж, як і всіх творів російських авторів в Україні", – зауважив Бенюк.

Зокрема це й постановки колишнього очільника Театру Віталія Малахова. Так, до репертуару входила його вистава "На дні" за Максимом Горьким.

Богдан Бенюк очолив Театр на Подолі. Фото: пресслужба

Щодо вистави Максима Голенка "Зойчина квартира", яка є переосмисленням твору Михайла Булгакова, постать якого викликає суперечки, – Бенюк сказав, що доля її поки що невідома. Сам режисер Максим Голенко означив колись виставу як "ніжне прощання з радянськими демонами і частина процесу декомунізації".

"Побачимо, як вона буде йти."Зойчина квартира" поки йде добре – раз у місяць набирає свого глядача. Продається добре. Але будемо йти до того, щоби мати чим замінити. Зняти легко в ім’я чогось, але ж треба шукати заміни", – сказав Бенюк.

Зокрема новий очільник театру підкреслив, що сам не буде ставити спектаклі на Подолі, також мінімалізує свою участь у постановках.

"Тут – в театрі на Подолі – вирішив сам не ставити й не грати – окрім тих вистав, які я зараз дограю. Це неетично, на мою думку. А там я маю повне право працювати як актор. Бо це режисери обирають артистів", – сказав Богдан Бенюк.

Нагадаємо, що Богдан Бенюк став виконувачем обов’язки керівника Театру на Подолі, пройшовши співбесіду. Попереднім керівником і засновником Театру на Подолі був режисер Віталій Малахов. Який пішов з життя у листопаді 2021.