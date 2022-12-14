"Не знаю, що робити з нудотою": українці обурені виставою росіянина Сєрєбрєннікова про війну

На виставу російського режисера Кирила Сєрєбрєннікова "Вій" про війну розкупили майже всі квитки ‒ аж до початку лютого 2023. Спектакль, який уже викликав обурення української мистецької спільноти, покажуть у німецькому Гамбургу ще як мінімум 6 разів.

Про виставу можна знайти інформацію на сайті театру Thalia.

Сєрєбрєнніков поставив у Німеччині виставу за Гоголем "Вій", перелицювавши сюжет на російсько-українську війну. У спектаклі використали лемківську пісню "Пливе кача", яка стала символом скорботи за загиблими на Майдані у 2014. Перші покази вистави, яку на сайті театру Thalia називають "міжнародним проєктом", відбулись у першій декаді грудня 2022.

Про це з‘явився ряд публікацій у соцмережах.

Розлогий пост написав письменник Олександр Михед у Facebook.

"У Гамбурзі, в театрі Thalia, відбулася премʼєра нової вистави російського режисера, друга Суркова, який закликав допомагати родинам російських військових, Кирила Сєрєбрєннікова. Що ставити? Звісно, Гоголя. Звісно, "Вій". Звісно, у співавторстві з українськиму драматургом Богданом Панкрухіним (в інсті він irvin_bog, Ukrainian scriptwriter in London)", ‒ написав Михед.

У дописі літератор надав витримки з матеріалу німецького видання "Дойче Велле". На "Дойче Велле" російською стаття вийшла з назвою "Российский солдат признал свою вину на сцене в Гамбурге". За сюжетом, російського солдата тримають у полоні троє братів-українців. В кінці вистави росіянин визнає свою вину за вбивства людей та інші злочини.

"Декорації Серебренникова (разом з Оленою Булочниковою) переносять нас у підземний світ бомбосховища чи тортурового підвалу. У темряві четверо чоловіків, підсвічені екранам своїх стільникових телефонів, танцюють <...> хореографія супроводжується звуками дихання, людським стогом, виттям сирени та наповненими ненавистю прокльонами", ‒ написали в репортажі.

У коментарі виданню Сєрєбрєнніков пояснив, чому обрав саме "Вій".

"Ми пропрацювали сотні репортажів, подивилися документальні фільми та відео про війну. У нашій виставі Вій ‒ це війна: бездушне чудовисько із заплющеними очима. Вона позбавляє людей їхньої особистості та їхнього майбутнього. Разом ми намагаємося зрозуміти та розповісти історію цієї катастрофи", ‒ зацитували російського режисера.

Російський режисер поставив виставу про війну. Фото: сайт театру Thalia

У публікації також сказано, що в кінці вистави глядачів просять не аплодувати ‒ "через повагу до жертв війни".

Пост Олександра Михеда викликав резонанс. Дописувачі коментують виставу росіянина так: "В мене мрачна пауза, блювачка і погляд в порожнечу", "У голові просто якийсь вибух. Неможливість поаплодувати вразила... Курва. Складно бути дипломатичним після прочитаного. А ще б тикнути носом в оце тих, хто каже, що культура та спорт поза політикою", "Просто ‒ що? "Три українських солдати катують одного російського" ‒ чудовий синопсис, ніякої пропаганди, те що треба німцям. Цікаво, цьому українському співавтору все ок, нічого не давить?", "Два дні це обговорюємо. Дуже інтересний сюжет ‒ про те, як українці вибивають зізнання, порошуючи Женевську конвенцію", ‒ написали в мережі.

Також висловилась про виставу українська режисерка Ірина Цілик. Авторка фільмів "Я і Фелікс", "Земля блакитна, ніби апельсин" зауважила, що у "творінні" Сєрєбрєннікова звучить українська пісня "Пливе кача".

"А в фіналі нової вистави Cєрєбрєннікова, де глядачу має бути не ясно, помер або ні русскій солдат, звучить "Пливе кача", ‒ написала Цілик.

Також режисерка звернула увагу, що у виставі Сєрєбрєннікова задіяний український актор Олександр Яценко ("Секс, insta та ЗНО". "Кордон").

Про постановку Сєрєбрєннікова написала й кураторка сучасного мистецтва Катерина Ботанова.

"Для покоління росіян, які виросли на "Буратіно" та "Волшебніку ізумрудного города", культурні апропріації ‒ нормальна річ, звичайна і буденна. Просто береш, викреслюєш авторів і контекст, і норм. Частина культурного канону. Тому яке диво, що Серебренніков бере "Пливе кача" і завершує нею історію про замученого російського солдата. Завіса. (Навіяно тим, що не знаю, що робити з нудотою, яка підступає, коли читаю про його "Вія" у Гамбурзі.), ‒ додала Катерина.

Російський режисер поставив виставу про війну. Фото: сайт театру Thalia

Згідно з анонсом на сайті театру, наступні покази вистави Сєрєбрєннікова відбудуться в кінці грудня, в січні і лютому. На більшість показів квитки вже викупили.

Квитки на виставу "Вій" майже всі викупили. Фото: скріншот

У анонсі вистави на сайті зазначають, що Сєрєбрєнніков намагається знайти порозуміння та партнерство в Європі.

"Працюючи з європейським ансамблем, Серебренніков хоче використовувати мистецтво для духовного створення чогось, що зараз неможливо в реальному житті: партнерства між митцями, незалежно від походження, яких об’єднують спільні цінності, незважаючи ні на що", ‒ пишуть в анонсі.