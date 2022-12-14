У Харкові вимагають прибрати ім’я Пушкіна з назви драмтеатру

Культурна спільнота Харкова звернулась із відкритим листом до президента Зеленського, щоби прибрати з харківського драмтеатру ім’я російського поета Олександра Пушкіна.

Підписанти наголосили, що рішення мали прийняти давно, але його навмисно блокували.

"Попри те, що в Україні з 2014 року триває війна з росією, навіть попри повномасштабний напад росії 24.02.2022 року в Харкові владою на різних рівнях неодноразово блокувалось рішення прибрати з назви Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна ім'я імперського поета та згадку про державу-агресора (театр є комунальним закладом Харківської обласної ради). Позиція депутатського корпусу, принаймні більшої його частини, суперечить політиці, яку проводить держава в умовах війни", – написали в листі.

Також автори зазначили, що коли театр позбудеться російського маркера – це допоможе відновити історичну правду й тяглість традиції.

"Для самого театру позбавитися від маркерів країни-вбивці також надзвичайно важливо. Бо, по суті, це позиційно долає історичну трагедію створення цього театру в 1933 році ніби "на заміну" знищеного радянським тоталітарним режимом курбасівського Березолю. Колектив театру також звернувся до голови Харківської обласної військової адміністрації і голови Харківської обласної ради з пропозицією прибрати слова "російський" та "імені О. С. Пушкіна" з назви закладу.

Харківський драмтеатр досі називається на честь Пушкіна. Фото: Facebook

Російські імперські культурні маркери як бомби уповільненої дії, що в будь-який момент можуть спричинити інспіровані ззовні суспільні конфлікти аж до збройного протистояння. Не можна недооцінювати роль культури в питаннях національної безпеки, тому ми маємо захищати свій культурний простір, позбавляючись нав`язаних нам імперських смислів", – написали в листі.

Підписанти зауважили, що в ситуації війни не зрозуміла позиція більшої частини депутатів обласної ради, які 20 вересня на засіданні не підтримали вилучення з назви українського театру ім`я Пушкіна та назву країни-терориста (текст проекту рішення доступний за посиланням). За проєкт рішення проголосували 44 депутати ‒ представники усіх фракцій облради. Але для ухвалення було потрібен як мінімум 61 голос.

Згодом апарат обласної ради підготував новий проєкт рішення про перейменування театру, і його було включено до порядку денного наступної сесії в грудні. Але рішення знову не ухвалили ‒ одне засідання не відбулось через відсутність кворуму, на наступному проєкту рішення про перейменування театру вже не було в порядку денному.

Також у листі зазначили, що питання з російським маркерами в публічному просторі України набуває дедалі більшої гостроти й має вирішуватись негайно.

"Ми вимагаємо звернути увагу на ситуацію. Адже це не окреме локальне питання - це питання НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Ситуація вже вийшла поза межі компетенції місцевого самоврядування і потребує уваги на центральному рівні. Ми вважаємо неприйнятним збереження у назві будь-яких згадок про країну-агресора та її культурних діячів", ‒ написали в листі.

Під документом підписались письменники, режисери, викладачі та інші працівники культурної й освітньої сфер. Побачити лист можна тут.