Книга року BBC-2021: оголосили переможців премії

ВВС News Україна оголосила переможців літературної премії "Книга року ВВС-2021".
Книгою року став роман "Хто ти такий?" Артема Чеха, видавництво Меридіан Черновіц, повідомили на сайті видання.
"Хто ти такий?" – час від часу запитує малолітнього Тимофія його контужений далекою війною ворог і друг, мучитель і наставник Фелікс."Хто я такий?" – запитує себе наприкінці роману майже дорослий автобіографічний Тимофій.
Шлях від першого питання до другого є неминучим для героя будь-якого роману виховання", – йдеться в описі роману.
У номінації "Книга року ВВС Есеїстика-2021" перемогли збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…", видавництво Апріорі.
Дитячою книгою року BBC-2021 стала книга Петра Яценка "Союз Радянських речей", видавництво Портал.
Переможці отримають винагороду у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.
Нагадаємо, ВВС News Україна оприлюднила короткі списки літературної премії.
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