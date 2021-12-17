Книга року BBC-2021: оголосили переможців премії

ВВС News Україна оголосила переможців літературної премії "Книга року ВВС-2021".

Книгою року став роман "Хто ти такий?" Артема Чеха, видавництво Меридіан Черновіц, повідомили на сайті видання.

"Хто ти такий?" – час від часу запитує малолітнього Тимофія його контужений далекою війною ворог і друг, мучитель і наставник Фелікс."Хто я такий?" – запитує себе наприкінці роману майже дорослий автобіографічний Тимофій.

Реклама:

Шлях від першого питання до другого є неминучим для героя будь-якого роману виховання", – йдеться в описі роману.

У номінації "Книга року ВВС Есеїстика-2021" перемогли збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…", видавництво Апріорі.

Дитячою книгою року BBC-2021 стала книга Петра Яценка "Союз Радянських речей", видавництво Портал.

Реклама:

Переможці отримають винагороду у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, ВВС News Україна оприлюднила короткі списки літературної премії.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.