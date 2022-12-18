Оголосили переможця премії Шевельова

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську есеїстику 2022 року отримав журналіст, історик та перекладач Андрій Павлишин за книжку "Нам і далі загрожує вічність".

Імена переможців оголосили на урочистій церемонії в укритті Києво-Могилянської Бізнес Школи. Традиційно премія вручається 17 грудня – в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова. Цього року церемонія вперше в історії премії відбулася в укритті Києво-Могилянської Бізнес-Школи.

"Есеїстика – мій улюблений жанр, і так було усе моє свідоме життя. З появою цієї книжки я як есеїст вийшов з тіні. Багато років я працював перекладачем. Вийшло понад пів сотні книжок і тисячі статей у моєму перекладі. Але перекладач найчастіше залишається непоміченим. У цій книжці я зібрав есеї, розкидані в різні роки по різних виданнях. Я уклав цю книжку для того, щоб оповісти читачам про те, які люди в минулому жили у Львові. Бодай віртуально, я спробував повернути їх до життя," – зазначив у своїй промові Андрій Павлишин.

Андрій Павлишин – український журналіст, історик та перекладач. У минулому – програмний і головний редактор видавництв "ЕСПОЛ", "Фенікс", "Просвіта", редактор культурологічного часопису "Ї", головний редактор "Львівської газети" та ресурсу "Західна аналітична група". Співзасновник Форуму видавців у Львові. Дослідник відносин між Польщею та Україною, творчості Бруно Шульца та перекладів інтелектуальної літератури з польської на українську мову.

Переможець премії Шевельова 2022 року Андрій Павлишин зі статуеткою. Фото: Валентина Науменко, ПЕН-Україна

Декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук нагородив лауреата статуеткою Бронзового Ангела, виготовленою скульпторкою Світланою Карунською, а також грошовою премію та дипломом лауреата.

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також було вручено дві спеціальні відзнаки. Спеціальну відзнаку Капітули "за майстерну колумністику та аналіз воєнного сьогодення" отримав журналіст Павло Казарін за книжку "Дикий Захід Східної Європи".

"Після 24 лютого я повертався думками до цієї книжки і думав про те, чи вона не застаріє, чи час і нові обставини її не вʼбють. Але виявилося, що процеси, які почалися на наших очах у 2014 році, у 2022-му лише прискорилися. Ми сьогодні спостерігаємо за тим, як наша країна перетворюється на ціннісний орієнтир, причому не лише для своїх громадян, але й для всього світу", – наголосив Павло Казарін.

Премію Шевельова вручили в бомбосховищі. Фото: Валентина Науменко, ПЕН-Україна

Також під час церемонії втретє було вручено Спеціальну відзнаку Радіо Культура. Відзнаку отримав письменник і журналіст Маркіян Прохасько. Його книжка "Мрія про Антарктиду" наступного року прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо.

"У цій книжці мені хотілося досягти того, про що мені давно вже йшлося в літературі – говорити про Україну, її вагу, роль і значення у світі, її інакшість і унікальність у багатьох сферах так, щоби не називати цих слів напряму. Розповідати так, щоби читач свідомо або несвідомо розумів, що Україна є, вона унікальна, незамінна. Без неї пазл із континентами нашої планети був би неповним", – зазначив Маркіян Прохасько.

До складу журі премії, яка називається Капітулою, ввійшли: письменник Андрій Курков; письменник Андрій Бондар; українознавиця, перекладачка, професорка Варшавського університету та Києво-Могилянської академії Оля Гнатюк; літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут літератури) Тамара Гундорова; мистецтвознавиця Діана Клочко; філософ, есеїст Тарас Лютий; літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба; декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук; літературознавиця Елеонора Соловей; журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен; головний редактор видавництва "Дух і Літера" Леонід Фінберг.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько ("Одної і тої самої"), Андрій Портнов ("Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець ("Сполохи"), Олександр Бойченко ("Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе ("Чарунки долі"), Андрій Любка ("Саудаде"), Володимир Єрмоленко ("Плинні ідеології"), Діана Клочко ("65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий ("Культура принад і спротиву") та Андрій Бондар ("Ласощі для Медора").

Спеціальну відзнаку Капітули в попередні роки отримували Володимир Панченко (посмертно), Оксана Забужко ("Планета Полин"), Микола Рябчук ("Лексикон націоналіста та інші есеї") та Станіслав Асєєв ("Світлий Шлях": історія одного концтабору"). Володарями Спеціальної відзнаки UA: Радіо Культура ставали Василь Махно ("Уздовж океану на ровері") та Віра Агеєва ("За лаштунками імперії").

Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.