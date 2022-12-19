У Херсоні попрощалися з диригентом Юрієм Керпатенком, якого в жовтні розстріляли окупанти

Сьогодні, 19 грудня, у звільненому Херсоні попрощалися з диригентом Юрієм Керпатенком, якого 13 жовтня розстріляли російські окупанти за відмову в співпраці.

"Він до останнього лишався в Херсоні. Окупанти пропонували музиканту організувати свято до Дня музики, аби зробити картинку про нібито щасливе життя з росією. Але пан Юрій відмовився співпрацювати з ворогом", – повідомила Херсонська міська рада у Telegram.

У міськраді нагадали, що росіяни розстріляли диригента у його власній домівці в Херсоні.

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Віддати шану диригенту обласної філармонії прийшли його рідні, колеги, знайомі та небайдужі херсонці.

Також у міській адміністрації повідомили, що іменем Керпатенка буде названий сквер у Херсоні.

Про те, що в окупованому Херсоні російські військові вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру Юрія Керпатенка, стало відомо 14 жовтня. Першою про вбивство 46-річного диригента повідомила журналістка Олена Ваніна. Вона також зазначила, що Керпатенко перестав виходити на зв'язок ще у вересні.

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Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з окупантами. Фото: Facebook

Тоді у регіональних ЗМІ повідомлялося, що до Міжнародного дня музики, 1 жовтня, окупанти планували влаштувати "святковий концерт" за участю знаменитого камерного оркестру "Гілея", головним диригентом якого й був Керпатенко. "Концертом" російські загарбники хотіли показати начебто "налагодження мирного життя" в окупованому Херсоні.

Після того, як стало відомо про загибель Керпатенка, авторитетне британське видання The Economist опублікувало присвячений йому некролог. Він мав назву "Чоловік, який сказав ні".