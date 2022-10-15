Окупанти вбили відомого диригента з Херсона Юрія Керпатенка

У Херсоні російські окупанти вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру Юрія Керпатенка.

Про його загибель стало відомо 14 жовтня, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Зазначається, що Юрія Керпатенка застрелили російські військові у власному будинку після того, як диригент відмовився співпрацювати з окупантами.

Уперше про вбивство диригента повідомила журналістка Олена Ваніна, вона зазначила, що наразі подробиці вбивства дізнатись важко.

Юрій Керпатенко

"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли", – написала вона у Facebook.

Вона також зазначила, що Юрій Керпатенко перестав виходити на зв'язок ще у вересні.

У Мінкульті з посиланням на регіональні ЗМІ зазначили, що до міжнародного дня музики 1 жовтня окупанти та колаборанти планували влаштувати "святковий концерт" за участю знаменитого камерного оркестру "Гілея".

Цим концертом окупанти хотіли показати начебто "налагодження мирного життя" в Херсоні.

Диригент з 2000 року працював у Херсонській обласній філармонії, а у 2004-му він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша.

Юрій Керпатенко був головним диригентом камерного оркестру "Гілея".

Після початку повномасштабної війни та окупації Херсона, Юрій відмовився їхати з міста та відкрито проявляв свою проукраїнську громадянську позицію.