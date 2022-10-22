The Economist присвятили некролог вбитому диригенту з Херсона Юрію Керпатенку

У Херсоні загинув 46-річний український музикант Юрій Керпатенко – російські окупанти застрелили його за відмову співпрацювати.

Юрій Керпатенко був головним диригентом у музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша і відомим українським митцем.

Британське видання The Economist опублікувало некролог, присвячений диригенту.

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У тексті під назвою "Чоловік, який сказав ні" зафіксовано моменти з творчості митця, а також – обставини його загибелі.

Диригент Юрій Керпатенко загинув у Херсоні від рук окупантів через проукраїнську позицію

"Юрія Керпатенка попросили провести концерт у Херсоні, його рідному місті, до Міжнародного дня музики 1 жовтня. Він, як завжди, мав диригувати своїм камерним ансамблем "Гілея" з 15 кращих виконавців Херсонської обласної філармонії, які були улюбленцями в місті", – розповідають у тексті про митця.

На чолі з Керпатенком херсонські музиканти грали класичні композиції, оперу, "сучасні та старовинні романси", джаз, українські народні композиції.

Сам Юрій умів майстерно грати на акордеоні. Він виконував композиції у народній традиції, грав і з фольклорними ансамблями, але також заохочував українців стверджувати свою ідентичність, орієнтуючись на Європу.

"Тому не дивно, що його попросили провести "міжнародний" концерт 1 жовтня. Але не дивно й те, що він категорично відмовився. Бо з 2 березня Херсон, південне місто, де річка Дніпро впадає в Чорне море, перебував під російською окупацією", – йдеться у спогадах про митця.

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Однак Юрій Керпатенко залишився у місті і не мовчав. Він висловлював проукраїнську позицію на своїй сторінці у Facebook.

"Він був українським патріотом. Він також був російськомовним, вихованим на російській музиці та російській культурі. Київська консерваторія, його альма-матер, носила ім’я Чайковського і була підтримана Рахманіновим – композитором, якого він обожнював. У нього були друзі в Росії. Але якою тепер була Росія? Всі типи КДБ і НКВС, що керують концтабором..." – пригадують про диригента.

Музикування під час окупації припинилось. Це здавалося митцю правильним, кажуть журналісти.

У 2014 році диригент звільнився з музично-драматичного театру через схожу ситуацію: того лютого, під час дводенної жалоби за загиблими на Майдані, директор театру наполіг на тому, щоб провести концерт під назвою "Диско, ретро, ​​джаз".

"Грати таку музику тоді було неподобством, та ще й у "жалобному стилі", який нахабно запропонував режисер, і він відмовився диригувати.

Це створило йому репутацію незручної, але водночас принципової людини. І онлайн, і в житті він мав звичку "воювати з вітряками". Він робив усе можливе, щоб захистити свої оркестри та музику", – пишуть автори.

Жовтневий концерт окупанти спланували для того, щоб популяризувати брехню про "мирне і спокійне" життя в Херсоні під окупацією Росії.

Росіяни призначили нового директора і художнього керівника театру, які переконували музикантів грати.

"Для Юрія ця співпраця була найболючішим, найпідступнішим явищем, що він бачив у своєму місті. Януковича, маріонетку Москви, вигнали з України раз і назавжди, але хтось на зразок Володимира Сальдо, був місцевим, постійним, але не своїм, а тепер уже другом ворога", – пишуть журналісти зі слів самого митця у Facebook.

У вересні диригент Юрій Керпатенко категорично відмовився грати для ворогів.

Приблизно у день народження Юрія 9 вересня його "онлайн-голос замовк", а друзі та родичі не мали жодної інформації про чоловіка.

"У середині жовтня стало відомо, що російські спецслужби приходили до Юрія в квартиру, щоб поговорити з ним. Коли він відповів їм відмовою, вони сказали, що повернуться. Через кілька днів вони повернулися з кулеметом, яким вистрілили у вхідні двері, і одразу вбили його…

Цей вчинок був би таким же огидним, якби він був фермером або власником крамниці. Але його статус музиканта надавав цьому особливого символізму", – додають журналісти.