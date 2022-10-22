The Economist присвятили некролог вбитому диригенту з Херсона Юрію Керпатенку

У Херсоні загинув 46-річний український музикант Юрій Керпатенко – російські окупанти застрелили його за відмову співпрацювати.
Юрій Керпатенко був головним диригентом у музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша і відомим українським митцем.
Британське видання The Economist опублікувало некролог, присвячений диригенту.
У тексті під назвою "Чоловік, який сказав ні" зафіксовано моменти з творчості митця, а також – обставини його загибелі.
|Диригент Юрій Керпатенко загинув у Херсоні від рук окупантів через проукраїнську позицію
"Юрія Керпатенка попросили провести концерт у Херсоні, його рідному місті, до Міжнародного дня музики 1 жовтня. Він, як завжди, мав диригувати своїм камерним ансамблем "Гілея" з 15 кращих виконавців Херсонської обласної філармонії, які були улюбленцями в місті", – розповідають у тексті про митця.
На чолі з Керпатенком херсонські музиканти грали класичні композиції, оперу, "сучасні та старовинні романси", джаз, українські народні композиції.
Сам Юрій умів майстерно грати на акордеоні. Він виконував композиції у народній традиції, грав і з фольклорними ансамблями, але також заохочував українців стверджувати свою ідентичність, орієнтуючись на Європу.
"Тому не дивно, що його попросили провести "міжнародний" концерт 1 жовтня. Але не дивно й те, що він категорично відмовився. Бо з 2 березня Херсон, південне місто, де річка Дніпро впадає в Чорне море, перебував під російською окупацією", – йдеться у спогадах про митця.
Однак Юрій Керпатенко залишився у місті і не мовчав. Він висловлював проукраїнську позицію на своїй сторінці у Facebook.
"Він був українським патріотом. Він також був російськомовним, вихованим на російській музиці та російській культурі. Київська консерваторія, його альма-матер, носила ім’я Чайковського і була підтримана Рахманіновим – композитором, якого він обожнював. У нього були друзі в Росії. Але якою тепер була Росія? Всі типи КДБ і НКВС, що керують концтабором..." – пригадують про диригента.
Музикування під час окупації припинилось. Це здавалося митцю правильним, кажуть журналісти.
У 2014 році диригент звільнився з музично-драматичного театру через схожу ситуацію: того лютого, під час дводенної жалоби за загиблими на Майдані, директор театру наполіг на тому, щоб провести концерт під назвою "Диско, ретро, джаз".
"Грати таку музику тоді було неподобством, та ще й у "жалобному стилі", який нахабно запропонував режисер, і він відмовився диригувати.
Це створило йому репутацію незручної, але водночас принципової людини. І онлайн, і в житті він мав звичку "воювати з вітряками". Він робив усе можливе, щоб захистити свої оркестри та музику", – пишуть автори.
Жовтневий концерт окупанти спланували для того, щоб популяризувати брехню про "мирне і спокійне" життя в Херсоні під окупацією Росії.
Росіяни призначили нового директора і художнього керівника театру, які переконували музикантів грати.
"Для Юрія ця співпраця була найболючішим, найпідступнішим явищем, що він бачив у своєму місті. Януковича, маріонетку Москви, вигнали з України раз і назавжди, але хтось на зразок Володимира Сальдо, був місцевим, постійним, але не своїм, а тепер уже другом ворога", – пишуть журналісти зі слів самого митця у Facebook.
У вересні диригент Юрій Керпатенко категорично відмовився грати для ворогів.
Приблизно у день народження Юрія 9 вересня його "онлайн-голос замовк", а друзі та родичі не мали жодної інформації про чоловіка.
"У середині жовтня стало відомо, що російські спецслужби приходили до Юрія в квартиру, щоб поговорити з ним. Коли він відповів їм відмовою, вони сказали, що повернуться. Через кілька днів вони повернулися з кулеметом, яким вистрілили у вхідні двері, і одразу вбили його…
Цей вчинок був би таким же огидним, якби він був фермером або власником крамниці. Але його статус музиканта надавав цьому особливого символізму", – додають журналісти.
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