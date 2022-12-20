Суд визнав Гарві Вайнштейна винним ще в одному зґвалтуванні

Суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав скандального голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна винним ще в одному зґвалтуванні та двох інших злочинах сексуального характеру.

Як повідомляє BBC, судовий розгляд за звинуваченнями чотирьох жінок проти продюсера почався ще у жовтні. Вони заявили, що Вайнштейн скоїв насильство над ними в готелях у період з 2004 по 2013 рік.

Присяжні визнали його винним у зґвалтуванні, насильницькому оральному сексі та сексуальному проникненні стороннім предметом щодо однієї жінки. За одним пунктом звинувачення продюсера виправдали, а ще за однією справою про зґвалтування суд присяжних не дійшов єдиної думки.

Жінка, у зґвалтуванні якої Вайнштейна визнали винним, є моделлю російського походження. Вона розповіла, що була в Лос-Анджелесі на італійському кінофестивалі в лютому 2013 року, коли продюсер без запрошення прийшов до її номера в готелі Беверлі-Хіллз і зґвалтував її.

"Тієї ночі 2013 року Гарві Вайнштейн назавжди знищив частину мене, і я ніколи її не поверну, - сказала вона після вироку. - Сподіваюся, що Вайнштейн за своє життя ніколи не побачить щось поза тюремної камери".

Єдина з чотирьох головних обвинувачуваних, яка погодилася публічно назвати своє ім’я, - модель, актриса та сценаристка Лорен Янг. Вона розповіла, що познайомилася з продюсером у 2013 році, він зловив її у ванній кімнаті готелю та вчинив сексуальне насильство. Однак, у цьому пункті звинувачень присяжні не змогли винести вердикт.

Наразі 70-річний продюсер фільмів "Кримінальне чтиво" та "Закоханий Шекспір" відбуває 24-річне тюремне ув’язнення, до якого його засудили за низкою аналогічних звинувачень у 2020 році.

Загалом проти нього висунули свої звинувачення понад 80 жінок, тож його засудження стало знаковим моментом для руху #MeToo, який, власне, і постав на фоні звинувачень проти Вайнштейна та гучно викривав сексуальне насильство та домагання у кіноіндустрії.