На Прикарпатті відкрили музей мисткині Параски Плитки-Горицвіт. ФОТО

У селі Криворівня Івано-Франківської області відкрили музей прикарпатської художниці, етнографині, казкарки Параски Плитки-Горицвіт.

Як повідомила Верховинська селищна рада у Facebook, музей складається із двох локацій: приміщення колишньої сільради у Криворівні та будинку в присілку Грашпарівка, в якому власне мешкала художниця.

Його створили з метою збереження й популяризації спадщини Параски Плитки-Горицвіт.

Відкриття мало відбутися ще 1 березня цього року, однак з очевидних причин затрималося майже на десять місяців.

Приміщення музею. Фото: Параска Плитка-Горицвіт / Paraska Plytka Horytsvit / Facebook

Основою експозиції музею в Криворівні стали роботи Параски Плитки-Горицвіт, відреставровані та урамлені для виставки "Подолання гравітації", яку організував столичний Мистецький арсенал у 2019 році. Тоді ж громада Криворівні, музейники Арсеналу та куратори виставки почали активно обговорювати ідею та умови створення музею мисткині в її рідному селі. Після закінчення виставки в Арсеналі, експозиційні об'єкти та роботи мисткині повернулись до Криворівні.

Фото: Параска Плитка-Горицвіт / Paraska Plytka Horytsvit / Facebook

Офіційне відкриття. Фото: Параска Плитка-Горицвіт / Paraska Plytka Horytsvit / Facebook

Після офіційного відкриття музею в Криворівні відбуватимуться і різноманітні заходи. Приміром, 26 грудня має відбутися майстер-клас із виготовлення різдвяної зірки.

Експозиція. Фото: Параска Плитка-Горицвіт / Paraska Plytka Horytsvit / Facebook

Фото: Параска Плитка-Горицвіт / Paraska Plytka Horytsvit / Facebook

Експозиція. Фото: Параска Плитка-Горицвіт / Paraska Plytka Horytsvit / Facebook

Параска Плитка-Горицвіт (1927-1998) – українська гуцульська художниця, фотограф, письменниця, казкарка, народна філософиня, фольклористка, етнограф, діалектолог. Її називають "Гомером Гуцульщини".

Живучи усамітнено в селі Криворівня, стала одним із культурних символів Гуцульщини. Однак залишилася маловідомою широкому загалу.

Фото: Параска Плитка-Горицвіт / Paraska Plytka Horytsvit / Facebook

На долю Параски Плитки-Горицвіт випало чимало випробувань: примусові роботи в Німеччині, арешт і майже 10 років ув’язнення за допомогу УПА, адаптація до радянських реалій. Творення в умовах обмеженого спілкування відкрило їй шлях до самореалізації, пізнання, просвітництва, а згодом – і листування з інтелігенцією з різних міст.

У своїй роботі Плитка-Горицвіт поєднувала різні форми мистецтва та підходи до фіксування реальності: письменництво, книговидання, фотографію, експерименти оформленням творів. При цьому в її роботах можна побачити унікальне поєднання регіональних гуцульських традицій та нових знань про космос, політику, закордон.

Хата мисткині в Криворівні. Фото: Параска Плитка-Горицвіт / Paraska Plytka Horytsvit / Facebook

Письменницький доробок художниці об’єднаний під заголовком "Подарунок рідному краєві". Він містить 46 великих рукописних і друкованих на машинці книг по 500 сторінок кожна, а також десятки маленьких книжечок в саморобних палітурках, з її ілюстраціями.

Крім того, Плитка-Горицвіт писала верлібри, казки й фантастично-пригодницький роман "Індійські заграви", а також упорядкувала словник гуцульської говірки.

Після смерті мисткині її роботи виставлялися в Івано-Франківську, Косові, Києві, Познані, Варшаві. У жовтні 2019 року в Мистецькому арсеналі (Київ) відкрилася найбільш масштабна виставка робіт Плитки-Горицвіт за всю історію.

Виставка "Подолання гравітації. Параска-Плитка Горицвіт" в Мистецькому Арсеналі у 2019-2020 роках. Фото: Олександр Попенко, Мистецький арсенал

Виставка "Подолання гравітації. Параска-Плитка Горицвіт" в Мистецькому Арсеналі у 2019-2020 роках. Фото: Олександр Попенко, Мистецький арсенал

Виставка "Подолання гравітації. Параска-Плитка Горицвіт" в Мистецькому Арсеналі у 2019-2020 роках. Фото: Олександр Попенко, Мистецький арсенал