Консулу Литви повернули колекцію ікон, яку росіяни вкрали з його резиденції в Херсоні

Почесному консулу Литовської республіки в Херсоні повернули старовинні ікони, які в нього вкрали росіяни під час окупації міста.

Як повідомила пресслужба СБУ, яка й знайшла викрадене, окупанти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні ще на початку повномасштабного вторгнення і вивезли з його помешкання понад 120 старожитностей.

Ікони загарбники передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП), який після звільнення міста втік від правосуддя на окуповані території. Під час обшуків ікони, що належали литовському дипломату, знайшли на території Успенського собору.

Награбоване передали до собору під виглядом так званого "повернення" культурних цінностей за підтримки місцевих колаборантів з окупаційної адміністрації міста та перед камерами кремлівських пропагандистів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Почесний консул подякував за роботу спецслужбі та оголосив про наміри передати старовинну колекцію херсонському художньому музею, який також був розграбований російськими військовими.

Фото: СБУ

Фото: СБУ