Консулу Литви повернули колекцію ікон, яку росіяни вкрали з його резиденції в Херсоні

Марія Кабацій
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21 грудня 2022

Почесному консулу Литовської республіки в Херсоні повернули старовинні ікони, які в нього вкрали росіяни під час окупації міста.

Як повідомила пресслужба СБУ, яка й знайшла викрадене, окупанти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні ще на початку повномасштабного вторгнення і вивезли з його помешкання понад 120 старожитностей.

Ікони загарбники передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП), який після звільнення міста втік від правосуддя на окуповані території. Під час обшуків ікони, що належали литовському дипломату, знайшли на території Успенського собору.

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Награбоване передали до собору під виглядом так званого "повернення" культурних цінностей за підтримки місцевих колаборантів з окупаційної адміністрації міста та перед камерами кремлівських пропагандистів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Почесний консул подякував за роботу спецслужбі та оголосив про наміри передати старовинну колекцію херсонському художньому музею, який також був розграбований російськими військовими.

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

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