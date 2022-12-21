На війні загинув артист ансамблю імені Вірського Сергій Шкварченко

Артист ансамблю імені Павла Вірського, заслужений артист України Сергій Шкварченко загинув на фронті під час мінометного обстрілу.

Про це повідомив ансамбль імені Вірського у соцмережах.

Повідомляється, що артист, який раніше приєднався до лав захисників України, загинув 19 грудня.

"19-го грудня потрапивши під мінометний обстріл загинув артист ансамблю ім. П. Вірського, Заслужений артист України Шкварченко Сергій Станіславович. Вічна пам‘ять та вічна слава героям! Дякуємо тобі за все!" – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у листопаді під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського театру оперети Вадим Хлуп’янець.