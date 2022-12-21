На війні загинув артист ансамблю імені Вірського Сергій Шкварченко

Марія Кабацій
9089
21 грудня 2022

Артист ансамблю імені Павла Вірського, заслужений артист України Сергій Шкварченко загинув на фронті під час мінометного обстрілу.

Про це повідомив ансамбль імені Вірського у соцмережах.

Повідомляється, що артист, який раніше приєднався до лав захисників України, загинув 19 грудня.

"19-го грудня потрапивши під мінометний обстріл загинув артист ансамблю ім. П. Вірського, Заслужений артист України Шкварченко Сергій Станіславович. Вічна пам‘ять та вічна слава героям! Дякуємо тобі за все!" – йдеться у повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Virsky Official (@virskyofficial)

Нагадаємо, у листопаді під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського театру оперети Вадим Хлуп’янець.

Читайте також: У Херсоні попрощалися з диригентом Юрієм Керпатенком, якого в жовтні розстріляли окупанти


Реклама:


 5938
Суспільство

Реве та стогне: як річка Дніпро потерпає від окупантів

Олена Барсукова , Яна Осадча
 4351
КУЛЬТУРА

"Маланка не на часі": як війна та чиновники можуть знищити давню українську традицію

Ірина Пустиннікова, спеціально для УП.Життя
 11648
Суспільство

По той бік мемів. Як чорнобаївські партизани боролися з окупантами

Еліна Коновалюк

Головне на сайті


Суспільство

Реве та стогне: як річка Дніпро потерпає від окупантів

Олена Барсукова , Яна Осадча
Під Бахмутом загинув український режисер Олег Бобало
На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж
"Схоже на полювання": командир взводу ЗСУ розповів про роботу в аеророзвідці
Якими були головні ялинки країни у різні роки. ФОТО
У Київраді озвучили графік "включення" новорічної ялинки
КУЛЬТУРА

"Маланка не на часі": як війна та чиновники можуть знищити давню українську традицію

Ірина Пустиннікова, спеціально для УП.Життя
Суспільство

По той бік мемів. Як чорнобаївські партизани боролися з окупантами

Еліна Коновалюк