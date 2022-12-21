На війні загинув артист ансамблю імені Вірського Сергій Шкварченко

Марія Кабацій
10058
21 грудня 2022

Артист ансамблю імені Павла Вірського, заслужений артист України Сергій Шкварченко загинув на фронті під час мінометного обстрілу.

Про це повідомив ансамбль імені Вірського у соцмережах.

Повідомляється, що артист, який раніше приєднався до лав захисників України, загинув 19 грудня.

Реклама:

"19-го грудня потрапивши під мінометний обстріл загинув артист ансамблю ім. П. Вірського, Заслужений артист України Шкварченко Сергій Станіславович. Вічна пам‘ять та вічна слава героям! Дякуємо тобі за все!" – йдеться у повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Virsky Official (@virskyofficial)

Нагадаємо, у листопаді під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського театру оперети Вадим Хлуп’янець.

Читайте також: У Херсоні попрощалися з диригентом Юрієм Керпатенком, якого в жовтні розстріляли окупанти

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 1765
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2796
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20458
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій