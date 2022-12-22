На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж

Стримінговий сервіс Amazon Prime вперше продублював українською мовою свій продукт. Першим продубльованим нашою мовою став третій сезон серіалу "Джек Раян".

Про це у своєму Twitter написала перекладачка Олена Лісевич.

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Ну що, шановні, цей день настав: Amazon Prime продублювали новий сезон «Джека Раяна».



Субтитри та дубляж також є для першого сезону, у другому ж немає нічого. pic.twitter.com/TERK8Xz2AK — Olena Lisevych 🇺🇦 (@itzpapalotl_ol) December 21, 2022

За її словами, українські субтитри та дубляж також наразі додали в епізоди першого сезону цього серіалу.

Раніше на Amazon Prime були лише українські субтитри – у серіалах "Володар перснів" і "Список смертників". Тож "Джек Раян" став першим серіалом з повноцінним українським дубляжем.

"Джек Раян" (Tom Clancy's Jack Ryan) – американський телесеріал у жанрі шпигунський трилер на основі персонажа серії романів Тома Кленсі. Головну роль у ньому грає Джон Кразінські. Перший сезон вийшов на Amazon Video 31 серпня 2018 року. Третій сезон вийшов на Amazon Prime у грудні цього року.

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А що у Netflix?

Що стосується конкурента Amazon Prime, одного з найбільших стримерів Netflix, то він почав дублювати фільми українською мовою у 2020 році. Саме тоді дві українські студії – Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн" – отримали найвищий статус на сервісі і стали офіційними партнерами Netflix.

Одними з перших цей стример продублював такі серіали як "Бріджертони", "Статеве виховання", "Корона", "Ферзевий гамбіт", "Паперовий будинок" та "Дивні дива".

Першим художнім фільмом Netflix з українським дубляжем та субтитрами став бойовик "Смертельна зона" (Outside the Wire). Цікаво, що крім української озвучки, події стрічки також відбуваються в Україні. За сюжетом, в Україні 2036 року вирує "громадянська війна". Бойовики, яких називають "красні" і яких підтримує Москва, хочуть зробити Україну частиною Росії.