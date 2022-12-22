Під Бахмутом загинув український режисер Олег Бобало

Український режисер Олег Бобало загинув на фронті під Бахмутом, захищаючи нашу країну від російських нападників.

Про це повідомив український оперний і драматичний режисер Євген Лавренчук у Facebook.

"Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало.

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Олега Бобало більше нема. Перед очима пронеслися миттєвости дитинства, спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі "Дебют", а потім, й в театрі Бориса Озерова", – написав Лавренчук.

Дружина режисера, акторка Анна Яремчук також написала у соцмережах про загибель чоловіка:

"Я реально не знаю як жити без тебе. Для друзів: я не знаю коли буде похорон, Олега ще не привезли, не знаю коли привезуть (казали, два три дні, от і рахуйте від учора). Коли буду знати – напишу. Хотіла написати "це не справедливо", але хіба є справедливість у нашому житті?"

"Хотів він бути військовим? – ні. Хотів він кіномайданчик змінити на окопи? – ні. Мав би він пройти через всю війну цілим і неушкодженим? – так", – додала Яремчук.

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"Бахмут, загинув під Бахмутом... " Сьогодні побачила, там загинув колега - режисер Олег Бобало. Ми не були знайомі особисто, але наш маленький світ надто тісний. Я бачу його фотографії - кіношкола, групові фото з нашим дорогим викладачем, потім доросле життя, зйомки, фестивалі... Як же гірко", – написала у Facebook режисерка Ірина Цілик.

Олег Бобало – режисер телевізійних фільмів, рекламних роликів, телепередач. Зняв короткометражний фільм "Структура кави або "Абзац" за оповіданнями Богдана Жолдака.