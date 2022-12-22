Під Бахмутом загинув український режисер Олег Бобало

Український режисер Олег Бобало загинув на фронті під Бахмутом, захищаючи нашу країну від російських нападників.

Про це повідомив український оперний і драматичний режисер Євген Лавренчук у Facebook.

"Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало.

Олега Бобало більше нема. Перед очима пронеслися миттєвости дитинства, спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі "Дебют", а потім, й в театрі Бориса Озерова", – написав Лавренчук.

Дружина режисера, акторка Анна Яремчук також написала у соцмережах про загибель чоловіка:

"Я реально не знаю як жити без тебе. Для друзів: я не знаю коли буде похорон, Олега ще не привезли, не знаю коли привезуть (казали, два три дні, от і рахуйте від учора). Коли буду знати – напишу. Хотіла написати "це не справедливо", але хіба є справедливість у нашому житті?"

"Хотів він бути військовим? – ні. Хотів він кіномайданчик змінити на окопи? – ні. Мав би він пройти через всю війну цілим і неушкодженим? – так", – додала Яремчук.

"Бахмут, загинув під Бахмутом... " Сьогодні побачила, там загинув колега - режисер Олег Бобало. Ми не були знайомі особисто, але наш маленький світ надто тісний. Я бачу його фотографії - кіношкола, групові фото з нашим дорогим викладачем, потім доросле життя, зйомки, фестивалі... Як же гірко", – написала у Facebook режисерка Ірина Цілик.

Олег Бобало – режисер телевізійних фільмів, рекламних роликів, телепередач. Зняв короткометражний фільм "Структура кави або "Абзац" за оповіданнями Богдана Жолдака.