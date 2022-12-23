Російські окупанти зносять драмтеатр у Маріуполі, в якому вбили кілька сотень людей. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали зносити будівлю драматичного театру. Саме під час його бомбардування військами РФ у березні цього року тут загинуло кілька сотень людей.

Відео того, як будівельна техніка знищує те, що вціліло в драмтеатрі, опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знесення руїн Драматичного театру – безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Окупанти навіть не приховують своїх намірів. Отже, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як "основу реконструкції". Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини", – повідомив Андрющенко.

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Радник мера нагадав, що під час авіаційного удару Росії по театру 16 березня загинуло понад 300 маріупольців. У квітні-травні окупанти поховали частину загиблих у братській могилі в Старому Криму.

Ці цифри пізніше підтвердили правозахисники Amnesty International у своєму розслідуванні. Загалом під час удару у будівлі театру переховувалось близько 600 людей.

Ще одне відео зносу маріупольського театру опублікував журналіст Денис Казанський.

"У Маріуполі окупанти знесли драмтеатр, який вони розбомбили весною разом з людьми під час штурму міста. Військові злочинці знищують сліди своїх злочинів, щоб потім розповідати, що все це був фейк і вигадки ворогів. Як вони завжди роблять", – написав він.

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"Кажуть, що рашисти геть зруйнували наш розбомблений театр в Маріуполі, зрівняли його з землею... Щоб їм ніколи добра не було", – відреагувала на новини головна режисерка Донецького академічного драматичного театру міста Маріуполь Людмила Колосович.

Колектив маріупольського драмтеатру, який після захоплення міста росіянами та після руйнування будівлі театру релокувався на Закарпаття та вже показав там кілька вистав, наразі готується до прем’єри вистави-вертепу з автентичними колядками з Донеччини. За основу вистави колектив взяв п'єсу Пантелеймона Куліша "Іродова морока".

"Так, це вперше актори нашого театру гратимуть Різдвяний вертеп! І через це було прийнято рішення зробити його класичним та сучасним одночасно. Театр надав нових обличь Кривді та Правді, Іроду та Жиду, Козаку та іншим героям вертепу", – розповіла Колосович.