На фронті загинув актор Олександр Снігуровський

Марія Кабацій
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23 грудня 2022

На фронті, під Бахмутом, загинув актор театру "Чорний квадрат" Олександр Снігуровський.

Про це повідомили у Facebook Центру ветеранів АТО та їх сімей "Поруч".

"Під Бахмутом загинув актор київського театру Олександр Снігуровський. Вічна пам'ять полеглому Захисникові України. Герої не вмирають", – йдеться у повідомленні.

Про загибель Снігуровського повідомив також Олексій Арестович, який у 1990-2000 роки теж працював актором у "Чорному квадраті".

"Під Бахмутом загинув мій друг, Олександр Снігуровський. Був актором "Чорного квадрата", працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії [США], переїхавши туди до сім'ї, але після початку [війни], закупивши на всі накопичені гроші військового спорядження, приїхав сюди волонтером, а потім дуже швидко став солдатом", – написав Арестович.

Він також додав, що загиблий актор "був одним із найкращих розвідників" і "відмовився йти з украй небезпечної позиції (хоча мав можливість) і загинув на ній у тяжкому бою".

У Снігуровського залишилася дружина і маленький син.

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