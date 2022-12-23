На фронті загинув актор Олександр Снігуровський

На фронті, під Бахмутом, загинув актор театру "Чорний квадрат" Олександр Снігуровський.
Про це повідомили у Facebook Центру ветеранів АТО та їх сімей "Поруч".
"Під Бахмутом загинув актор київського театру Олександр Снігуровський. Вічна пам'ять полеглому Захисникові України. Герої не вмирають", – йдеться у повідомленні.
Про загибель Снігуровського повідомив також Олексій Арестович, який у 1990-2000 роки теж працював актором у "Чорному квадраті".
"Під Бахмутом загинув мій друг, Олександр Снігуровський. Був актором "Чорного квадрата", працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії [США], переїхавши туди до сім'ї, але після початку [війни], закупивши на всі накопичені гроші військового спорядження, приїхав сюди волонтером, а потім дуже швидко став солдатом", – написав Арестович.
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Він також додав, що загиблий актор "був одним із найкращих розвідників" і "відмовився йти з украй небезпечної позиції (хоча мав можливість) і загинув на ній у тяжкому бою".
У Снігуровського залишилася дружина і маленький син.
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