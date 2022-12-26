У Дніпрі демонтували пам'ятник Горькому. ФОТО

У понеділок, 26 грудня, в Дніпрі демонтували пам’ятник російському письменнику Максиму Горькому.

Як повідомляє Суспільне Дніпро, раніше в місті вже прибрали пам'ятники Олександру Пушкіну, Володі Дубініну, а наразі настала черга Горького.

Зранку понеділка біля пам’ятника з’явилася техніка, за допомогою якої постамент зняли з місця, де він був розташований.

Максим Горький – російський та радянський письменник, драматург, прозаїк, поет, та публіцист. Письменник Микола Хвильовий називав Горького "великодержавником, проповідником російського месіанізму".

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Трохи пізніше цього ж дня в Дніпрі також демонтували і пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Фото: Суспільне Дніпро

Демонтаж пам'ятників, пов'язаних з історією та культурою РФ та СРСР, розпочався у Дніпрі після того, як у середині грудня міськрада прийняла рішення про перенесення пам'ятників Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим радянським діячам на територію комунального підприємства "Зооконтроль".

16 грудня у Дніпрі демонтували пам'ятник поету Олександрові Пушкіну в центрі міста.

Відомо, що далі на черзі на демонтаж – пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, Олександру Матросову.