У Дніпрі демонтували пам'ятник Горькому. ФОТО

Марія Кабацій
6407
26 грудня 2022

У понеділок, 26 грудня, в Дніпрі демонтували пам’ятник російському письменнику Максиму Горькому.

Як повідомляє Суспільне Дніпро, раніше в місті вже прибрали пам'ятники Олександру Пушкіну, Володі Дубініну, а наразі настала черга Горького.

Зранку понеділка біля пам’ятника з’явилася техніка, за допомогою якої постамент зняли з місця, де він був розташований.

Максим Горький – російський та радянський письменник, драматург, прозаїк, поет, та публіцист. Письменник Микола Хвильовий називав Горького "великодержавником, проповідником російського месіанізму".

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Трохи пізніше цього ж дня в Дніпрі також демонтували і пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Фото: Суспільне Дніпро

Демонтаж пам'ятників, пов'язаних з історією та культурою РФ та СРСР, розпочався у Дніпрі після того, як у середині грудня міськрада прийняла рішення про перенесення пам'ятників Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим радянським діячам на територію комунального підприємства "Зооконтроль".

16 грудня у Дніпрі демонтували пам'ятник поету Олександрові Пушкіну в центрі міста. 

Відомо, що далі на черзі на демонтаж – пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, Олександру Матросову.

Читайте також: У Шепетівці демонтували пам’ятник комуністу Островському. ВІДЕО


Реклама:


 6740
Суспільство

Швидко, корисно і майже без світла: рецепти 8 страв на Новий Рік від відомого шеф-кухаря

Діана Кречетова
 3168
КУЛЬТУРА

Коли слухаєш барокову музику – здається, що летиш: у Кирилівській церкві заспівали одразу два хори

Ганна Щокань
 3233
КУЛЬТУРА

Як українська культура виходить з тіні Російської Імперії: пояснює креативна директорка Українського Інституту

Тетяна Пушнова

Головне на сайті


Суспільство

Швидко, корисно і майже без світла: рецепти 8 страв на Новий Рік від відомого шеф-кухаря

Діана Кречетова
Переможці конкурсів з української мови отримуватимуть річну стипендію від президента
Київська консерваторія відмовилася прибрати Чайковського зі своєї назви
Вчені з’ясували, у якому віці люди найменше сплять
Ірландський співак присвятив пісню українцям під час виступу в Дубліні
Українців обурила перемога у конкурсі ілюстрацій росіянки з роботою про українських біженців
КУЛЬТУРА

Коли слухаєш барокову музику – здається, що летиш: у Кирилівській церкві заспівали одразу два хори

Ганна Щокань
КУЛЬТУРА

Як українська культура виходить з тіні Російської Імперії: пояснює креативна директорка Українського Інституту

Тетяна Пушнова