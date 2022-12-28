Нацбанк випустив монету, присвячену поету-гумористу Павлу Глазовому. ФОТО

Національний банк України випустив пам’ятну монету, присвячену поету-гумористу Павлу Глазовому.

Монету "Павло Глазовий" номіналом у дві гривні ввели в обіг із 28 грудня 2022 року, повідомляє Нацбанк.

Тираж монети – 30 тисяч одиниць. Художник – Микола Кочубей.

Павло Глазовий був сатириком і гумористом, тому зображення на монеті присвячене театру.

"На аверсі у центрі композиція: на тлі стилізованої розкритої книги – крісло-гойдалка, над яким пролітає муза митця (поета-сатирика), праворуч театральні маски, які символізують театр життя, в якому поет викриває і висміює негативні явища", – пишуть у Музеї грошей НБУ.

Фото: НБУ

Нагадаємо, Павло Глазовий – український поет і письменник, який створив 13 гумористичних книг, 8 книг для дітей, а також кілька поем і текстів пісень.

Павло Глазовий товаришував із Остапом Вишнею, з 1950 по 1961 був заступником головреда легендарного журналу "Перець".

Він був заслуженим діячем мистецтв України, першим лауреатом премії імені Петра Сагайдачного (1996 рік) та отримував інші відзнаки.

За книжку "Сміхологія" письменник отримав премію імені Остапа Вишні у 1988 році.

"Невичерпними джерелами творчості гумориста є скарби живої мови, іскристі перлини народної мудрості.

Гумор поета-сатирика – доброзичливий, веселодайний; байкам притаманні дотепність і влучність; багато творів мають риси народного анекдоту та додають доброго настрою", – додають про митця у Музеї грошей.