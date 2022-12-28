Нацбанк випустив монету, присвячену поету-гумористу Павлу Глазовому. ФОТО

Національний банк України випустив пам’ятну монету, присвячену поету-гумористу Павлу Глазовому.

Монету "Павло Глазовий" номіналом у дві гривні ввели в обіг із 28 грудня 2022 року, повідомляє Нацбанк.

Тираж монети – 30 тисяч одиниць. Художник – Микола Кочубей.

Реклама:

Павло Глазовий був сатириком і гумористом, тому зображення на монеті присвячене театру.

"На аверсі у центрі композиція: на тлі стилізованої розкритої книги – крісло-гойдалка, над яким пролітає муза митця (поета-сатирика), праворуч театральні маски, які символізують театр життя, в якому поет викриває і висміює негативні явища", – пишуть у Музеї грошей НБУ.

Фото: НБУ

Нагадаємо, Павло Глазовий – український поет і письменник, який створив 13 гумористичних книг, 8 книг для дітей, а також кілька поем і текстів пісень.

Павло Глазовий товаришував із Остапом Вишнею, з 1950 по 1961 був заступником головреда легендарного журналу "Перець".

Він був заслуженим діячем мистецтв України, першим лауреатом премії імені Петра Сагайдачного (1996 рік) та отримував інші відзнаки.

Реклама:

За книжку "Сміхологія" письменник отримав премію імені Остапа Вишні у 1988 році.

"Невичерпними джерелами творчості гумориста є скарби живої мови, іскристі перлини народної мудрості.

Гумор поета-сатирика – доброзичливий, веселодайний; байкам притаманні дотепність і влучність; багато творів мають риси народного анекдоту та додають доброго настрою", – додають про митця у Музеї грошей.