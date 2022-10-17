Нацбанк випустив пам’ятну монету, присвячену Соломії Крушельницькій. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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17 жовтня 2022

Національний банк України випустив пам'ятну монету до дня 150-ліття українській оперній співачці Соломії Амвросіївні Крушельницькій.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

На аверсі монети – зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди, біля якої розташовані стилізовані куліси, що прикрашені декоративним орнаментом.

Водночас на реверсі знаходиться портрет української оперної співачки, а праворуч від нього – стилізоване крило метелика. Воно символізує один із найвідоміших образів  Крушельницької в опері "Мадам Баттерфляй".

 Фото: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти

Пам'ятну монету випустили номіналом у 2 гривні. Вага – 12, 8 грамів, діаметр – 31 міліметр. Придбати її можна буде з 19 жовтня 2022 року.

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Соломія Крушельницька – українська оперна співачка й педагогиня, яка народилася 16 листопада 1872 року в теперішній Тернопільській області. За життя її визнали найвидатнішою співачкою світу.

Крушельницька – володарка численних відзнак та нагород, зокрема звання "Вагнерівська примадонна" XX століття.

Нагадаємо, у 2008 році на честь Соломії Крушельницької встановили пам'ятник у музеї італійського театру "Ла Скала".

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