Померла Вів'єн Вествуд: відомі люди згадують "королеву британської моди"

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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30 грудня 2022

Культова британська дизайнерка та активістка Вів'єн Вествуд померла у Лондоні на 82-му році життя.

Вона померла у четвер, 29 грудня, в колі сім'ї у Клепхемі (південний Лондон).

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці модельєрки в Instagram, "до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще".

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"Вона прожила дивовижне життя", – йдеться в повідомленні.

Вів'єн Вествуд називають засновницею модних стилів панк і New Wave. Вона народилася в Дербіширі (Велика Британія), і перш ніж відкрити на початку 1970-х магазин одягу Let It Rock у Лондоні, працювала вчителькою початкової школи.

Крім вагомого внеску у британську і світову моду, вона була політичною і громадянською активісткою, часто брала участь у різноманітних протестах. Також Вествуд була дамою-командором ордену Британської імперії.

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Допис, поширений Vivienne Westwood (@viviennewestwood)

"Життя стає кращим, якщо носиш виразний одяг", – казала Вествуд і раз за разом показувала на подіумах бунтарські, сміливі, яскраві колекції, водночас маніфестуючи під час своїх шоу важливі політичні, соціальні, екологічні меседжі.

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Допис, поширений Vivienne Westwood (@viviennewestwood)

Вествуд також розробляла неймовірні весільні сукні. А серед її відомих клієнток саме в її сукнях виходили заміж Діта фон Тіз, наречена Джуліана Ассанжа, та навіть головна героїня серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу.

Знаменитості згадують Вів’єн Вествуд

Міністр культури Британії Мішель Донелан написала в своєму Twitter:

"Вів'єн Вествуд була і залишиться високою фігурою в британській моді. Її панк-стиль переписав книгу правил у 1970-х роках, і вона викликала велике захоплення тим, як залишалася вірною своїм цінностям протягом усього свого життя".

Дизайнер Марк Джейкобс відреагував на звістку про смерть Вествуд, написавши, що у нього "розбите серце".  

"Ти робила все першою. Завжди. Неймовірний стиль із блискучим і змістовним змістом", – написав він.

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Допис, поширений Marc Jacobs (@themarcjacobs)

Дизайнерка і ексучасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем написала у сторіс:

"Мені дуже сумно дізнатися про смерть легендарної дизайнерки та активістки Вів’єн Вествуд".

Скріншот з Instagram

Дизайнер Зак Позен написав у Instagram:

"Блискуча оригіналка, яка змінила світ моди та культури. Першовідкривачка, часова бандитка, носійка змін, фантазуюча провокаторка і смілива активістка. Вона хотіла, щоб ми врятували свій дім від зміни клімату та надмірного споживання. Вона була в екологічному хрестовому поході. Не забуваймо, вчимося її мудрості та робимо більше дій!"

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Допис, поширений Zac Posen (@zacposen)

"Дякуємо, Вів’єн!!! Ти була великою частиною нашого модного життя! Спочивай з миром, панк-сестро", – написали в Instagram творці серіалу "Секс і місто".

Вдова Джона Леннона Йоко Оно поділилася фото з Вів'єн у своєму Twitter.

"Спочивай з миром, Вів’єн. Яка жінка – така молода душею, мотивована, красива та елегантна. Наша любов і глибокі співчуття висловлюються Андреасу, Бену, Джозефу та родинам. З любов'ю, Йоко", – написала вона.

"Мені дуже шкода. Щасливого шляху, місс Вествуд", – написала співачка Ненсі Сінатра.

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