Померла Вів'єн Вествуд: відомі люди згадують "королеву британської моди"

Культова британська дизайнерка та активістка Вів'єн Вествуд померла у Лондоні на 82-му році життя.

Вона померла у четвер, 29 грудня, в колі сім'ї у Клепхемі (південний Лондон).

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці модельєрки в Instagram, "до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще".

"Вона прожила дивовижне життя", – йдеться в повідомленні.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV — Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022

Вів'єн Вествуд називають засновницею модних стилів панк і New Wave. Вона народилася в Дербіширі (Велика Британія), і перш ніж відкрити на початку 1970-х магазин одягу Let It Rock у Лондоні, працювала вчителькою початкової школи.

Крім вагомого внеску у британську і світову моду, вона була політичною і громадянською активісткою, часто брала участь у різноманітних протестах. Також Вествуд була дамою-командором ордену Британської імперії.

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"Життя стає кращим, якщо носиш виразний одяг", – казала Вествуд і раз за разом показувала на подіумах бунтарські, сміливі, яскраві колекції, водночас маніфестуючи під час своїх шоу важливі політичні, соціальні, екологічні меседжі.

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Вествуд також розробляла неймовірні весільні сукні. А серед її відомих клієнток саме в її сукнях виходили заміж Діта фон Тіз, наречена Джуліана Ассанжа, та навіть головна героїня серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу.

Знаменитості згадують Вів’єн Вествуд

Міністр культури Британії Мішель Донелан написала в своєму Twitter:

"Вів'єн Вествуд була і залишиться високою фігурою в британській моді. Її панк-стиль переписав книгу правил у 1970-х роках, і вона викликала велике захоплення тим, як залишалася вірною своїм цінностям протягом усього свого життя".

A sad day, Vivienne Westwood was and will remain a towering figure in British fashion. Her punk style rewrote the rule book in the 1970s, and was widely admired for how she stayed true to her own values throughout her life. https://t.co/NKJXRoFsIi — Michelle Donelan MP (@michelledonelan) December 29, 2022

Дизайнер Марк Джейкобс відреагував на звістку про смерть Вествуд, написавши, що у нього "розбите серце".

"Ти робила все першою. Завжди. Неймовірний стиль із блискучим і змістовним змістом", – написав він.

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Дизайнерка і ексучасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем написала у сторіс:

"Мені дуже сумно дізнатися про смерть легендарної дизайнерки та активістки Вів’єн Вествуд".

Скріншот з Instagram

Дизайнер Зак Позен написав у Instagram:

"Блискуча оригіналка, яка змінила світ моди та культури. Першовідкривачка, часова бандитка, носійка змін, фантазуюча провокаторка і смілива активістка. Вона хотіла, щоб ми врятували свій дім від зміни клімату та надмірного споживання. Вона була в екологічному хрестовому поході. Не забуваймо, вчимося її мудрості та робимо більше дій!"

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"Дякуємо, Вів’єн!!! Ти була великою частиною нашого модного життя! Спочивай з миром, панк-сестро", – написали в Instagram творці серіалу "Секс і місто".

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Вдова Джона Леннона Йоко Оно поділилася фото з Вів'єн у своєму Twitter.

"Спочивай з миром, Вів’єн. Яка жінка – така молода душею, мотивована, красива та елегантна. Наша любов і глибокі співчуття висловлюються Андреасу, Бену, Джозефу та родинам. З любов'ю, Йоко", – написала вона.

Rest in peace, Vivienne. What a woman - so young at heart, motivated, beautiful and elegant. Our love and deepest condolences go out to Andreas, Ben, Joseph and families. Love, yoko pic.twitter.com/HkDQhyoTrG — Yoko Ono (@yokoono) December 29, 2022

"Мені дуже шкода. Щасливого шляху, місс Вествуд", – написала співачка Ненсі Сінатра.

I'm so sorry. Godspeed, Ms. Westwood. You made a difference. — Nancy Sinatra (@NancySinatra) December 29, 2022