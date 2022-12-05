Сергій Жадан увійшов до трійки культурних діячів року на думку найавторитетнішого медіа Німеччини

Український письменник, поет Сергій Жадан зайняв друге місце в рейтингу культурних діячів року однієї з найавторитетніших газет Німеччини Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Перше місце у рейтингу посіли іранські жінки, які виходять на протести попри арешти та смертні вироки, а третє – лауреат Букерівської премії 1981 року, американо-британський письменник індійського походження Салман Рушді.

Малюнок: Kat Menschik

"FAZ назвав культурних діячів року. Ми з Рушді підпираємо своїми плечима мужніх іранських жінок. Це почесно і відповідально, дякую. А загалом, звісно, дикий рік, які вже тут підсумки..." – відреагував на потрапляння до рейтингу сам Жадан.

Відзначаючи Жадана, видання підкреслює, що з початком повномасштабної війни він став обличчям українського спротиву:

"До 24 лютого, дня нападу Росії, він був найвідомішим українським письменником свого покоління, але відтоді став обличчям всієї України, що чинить спротив. Із цього спротиву Жадан говорить не лише зі світом, повідомляючи про жахіття та злочини проти людяності, передовсім він говорить зі своїм народом".

Також укладачі рейтингу наголошують на харизматичності Жадана.

"Той, хто на безпечній відстані описує Сергія Жадана на війні, ризикує вдатися до оманливого пафосу: ця історія просто занадто гарна, щоб мати поганий кінець. Але потім сам Жадан своїми промовами різко вириває з цього пафосу і штовхає своїми словами назад у гірку реальність", – пише видання.

Нагадаємо, раніше цього року Жадан став лауреатом німецької премії Ганни Арендт за політичне мислення та Премії миру від німецьких книговидавців.