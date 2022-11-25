Кіноспільнота вимагає у влади відправити у відставку керівницю "Держкіно"

Українські киномитці звертаються до влади з проханням відправити у відставку голову Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.

Культурні діячі звинувачують Кудерчук у непрофесійних і недоброчесних дія, які, на їхню думку, призвели до поглиблення кризи в українському кінематографі.

Звернення до президента, прем’єра, міністра культури та інформаційної політики тощо підписали Національна спілка кінематографістів України, Спілка кінокритиків України та Українська гільдія режисерів та окремі діячі культури. Наразі збір підписів триває.

"Марина Кудерчук своїми діями та вчинками руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству і іміджу України в світі, особливо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації", – йдеться у зверненні.

Представники кіноспільноти, посилаючись на результати аудиту, стверджують що кошти державного бюджету, спрямовані на державну підтримку кінематографії планувалися і використовувалися з порушенням законодавства та неефективно.

Також вони вважають, що Марина Кудерчук перешкоджала участі українських фільмів у міжнародних кінофестивалях.

Митці наводять у приклад стрічки "Бачення метелика", яка взяла участь в програмі "Особливий погляд" Канського фестивалю 2022, і "ШТТЛ", яка була презентована на Римському кінофестивалі в жовтні цього року і здобула приз глядацьких симпатій.

"Виробники фільмів отримали претензію від Держкіно про порушення неіснуючих норм щодо того, що виробники не мали права представляти фільми на міжнародних кінофестивалях без погодження з Держкіно і вимогу про повернення коштів державної підтримки в повному обсязі", – говориться у зверненні.

Митці зазначають, що, відповідно до умов договору, участь у міжнародних кінофестивалях не потребує погодження із Держкіно, а керівництво Агентства перевищує свої повноваження і фактично перешкоджає популяризації українських фільмів у світі.

Також керівництво Держкіно звинувачують у порушенні прав і законних інтересів іноземних виробників, залучених місцевими суб’єктами кінематографії до зйомок в Україні.

Йдеться про фільм "Останній найманець" для Netflix з Жан-Клодом ван Даммом у головній ролі, який вироблявся в Києві в 2020-2021 роках. За словами підписантів, Держкіно відмовило в реалізації цього проєкту.

Недовіру Марині Кудерчук висловлюють і через так звану реорганізацію Довженко-центру, як призвела до конфлікту.

Окрім того, голова громадянської організації "Шлях українців" Олена Оксютенко звернулася до Національної спілки кінематографістів України з заявою про те, Марина Кудерчук поводилася з нею грубо, пошкодила її майно і видворила її з приміщення Держкіно. Постраждала подала заяву у поліцію.

"Поки що провина за кримінальним провадженням не встановлена, однак ці дії важко назвати морально-етичними не просто для держслужбовця, але й і для пересічного громадянина", – йдеться у зверненні.

Митці вимагають відправити Марину Кудерчук у відставку і скасувати наказ про реорганізацію "Довженко-центру".

У Національній спілці кінематографістів України зазначають, що подібне звернення вони направляють не вперше.

"На жаль, відповідали на два попередні саме керівники Держкіно, про неправочинну і непрофесійну діяльність яких і йшлося у зверненнях, що виглядає відвертим знущанням над кіноспільнотою", – кажуть у спілці.

Нагадаємо, у Державному агентстві з питань кіно заявили, що провели аналіз діяльності Довженко-Центру і вкотре звинуватили його у збитковості.