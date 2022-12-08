Українці влаштували протест під театром "Ла Скала", який відкрив сезон російською оперою

Марія Кабацій
5844
8 грудня 2022

Міланський театр "Ла Скала" у середу, 7 грудня, відкрив новий сезон російською оперою "Борис Годунов". Незгодні з такою позицією українці влаштували під театром акції протесту.

"Прем'єра з багатьма відомими гостями була затьмарена акціями протесту", – цитує Укрінформ повідомлення австрійської агенції АРА.

Агенція повідомляє, що протестів під "Ла Скала" було кілька. Один з них влаштували нібито "ліві радикальні активісти", які намагалися прорватися через загородження перед входом до театру, іншу - члени італійської кліматичної групи Ultima Generazione ("Останнє покоління"), які перед прем'єрою облили фасад синьою фарбою.

Реклама:

Крім того, протест проти російського репертуару організували представники української громади Мілана. Активісти з синьо-жовтими прапорами тримали плакати з гаслами "Ла Скала" не повинна сприяти путінській пропаганді" та "Зупиніть війни, зупиніть Росію, зупиніть Путіна".

"Ця демонстрація не проти культури, а проти пропаганди", – пояснив один з організаторів української акції.

Гучне відкриття сезону "Ла Скали" відвідали президент Італії Серджо Маттарелла, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Реклама:

Читайте також: Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко продовжує активно виступати у світі

"Ми не повинні дозволити Путіну знищити Росію, цю чудову країну. Я вважаю, що російські композитори, такі, як Мусоргський чи Чайковський, і письменники, такі, як Толстой чи Достоєвський, є фантастичними", – заявила на прем’єрі фон дер Ляєн.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Margherita Palli Rota (@appia100)

Раніше стало відомо, що на тлі 10 місяця повномасштабної війни Росії проти України оперний театр "Ла Скала" вперше за 200 років вирішив відкрити сезон російською оперою "Борис Годунов" Мусоргського. У сезоні також заплановані інші вистави на твори російських композиторів: "Лускунчик" і "Лебедине озеро" Петра Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Сергія Прокоф’єва.

Консул України в Мілані Андрій Картиш у листі до директора "Ла Скала" Домініка Меєра, мера Мілана Джузеппе Сала та губернатора Ломбардії Аттіліо Фонтана закликав переглянути репертуар театру та не відкривати сезон 7 грудня оперою "Борис Годунов", а також уникати російських постановок. Однак у відповідь Меєр заявив, що відкриття сезону російською оперою не буде сприянням російській пропаганді.

Читайте також: Українці влаштували акцію на прем'єрі вистави Кирила Сєрєбреннікова


Реклама:


Реклама:
 1774
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2803
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20465
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій