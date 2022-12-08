Українці влаштували протест під театром "Ла Скала", який відкрив сезон російською оперою

Міланський театр "Ла Скала" у середу, 7 грудня, відкрив новий сезон російською оперою "Борис Годунов". Незгодні з такою позицією українці влаштували під театром акції протесту.

"Прем'єра з багатьма відомими гостями була затьмарена акціями протесту", – цитує Укрінформ повідомлення австрійської агенції АРА.

Агенція повідомляє, що протестів під "Ла Скала" було кілька. Один з них влаштували нібито "ліві радикальні активісти", які намагалися прорватися через загородження перед входом до театру, іншу - члени італійської кліматичної групи Ultima Generazione ("Останнє покоління"), які перед прем'єрою облили фасад синьою фарбою.

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Крім того, протест проти російського репертуару організували представники української громади Мілана. Активісти з синьо-жовтими прапорами тримали плакати з гаслами "Ла Скала" не повинна сприяти путінській пропаганді" та "Зупиніть війни, зупиніть Росію, зупиніть Путіна".

"Ця демонстрація не проти культури, а проти пропаганди", – пояснив один з організаторів української акції.

Italy’s most famous opera house, Teatro alla Scala, has opened its new season with the Russian opera “Boris Godunov”, against the backdrop of Ukrainian protests that the cultural event is a propaganda win for the Kremlin during Russia’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/EuoM8M2dxe — Srbija Evropa (@srbija_eu) December 8, 2022

Гучне відкриття сезону "Ла Скали" відвідали президент Італії Серджо Маттарелла, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Ми не повинні дозволити Путіну знищити Росію, цю чудову країну. Я вважаю, що російські композитори, такі, як Мусоргський чи Чайковський, і письменники, такі, як Толстой чи Достоєвський, є фантастичними", – заявила на прем’єрі фон дер Ляєн.

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Раніше стало відомо, що на тлі 10 місяця повномасштабної війни Росії проти України оперний театр "Ла Скала" вперше за 200 років вирішив відкрити сезон російською оперою "Борис Годунов" Мусоргського. У сезоні також заплановані інші вистави на твори російських композиторів: "Лускунчик" і "Лебедине озеро" Петра Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Сергія Прокоф’єва.

Консул України в Мілані Андрій Картиш у листі до директора "Ла Скала" Домініка Меєра, мера Мілана Джузеппе Сала та губернатора Ломбардії Аттіліо Фонтана закликав переглянути репертуар театру та не відкривати сезон 7 грудня оперою "Борис Годунов", а також уникати російських постановок. Однак у відповідь Меєр заявив, що відкриття сезону російською оперою не буде сприянням російській пропаганді.