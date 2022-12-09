Українська драма про Донбас "Клондайк" потрапила до лонгліста премії "Оскар"

Марія Кабацій
3837
9 грудня 2022

Фільм режисерки Марини Ер Горбач "Клондайк" потрапив до лонгліста номінантів на премію Американської кіноакадемії – "Оскар 2023".

Усього у лонглисті представлено 92 стрічки. Які з них потраплять до шортліста – стане відомо 21 грудня.

Драма "Клондайк" розповідає про родину, яка живе на Донбасі на початку війни 2014 року. Ірка і Толік, які очікують на першу дитину, намагаються долати небезпечні обставини, які стрімко змінюються довкола них, а також опиняються в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня в селі Грабове Донецької області.

Головні ролі у картині зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін та Олег Щербина.

Світова премʼєра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно "Санденс". Тут режисерці Марині Ер Горбач вручили нагороду за кращу режисуру художнього кіно.

Крім того, "Клондайк" отримав приз глядацьких симпатій на 72-му Берлінському кінофестивалі.

95-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 22 березня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що український Оскарівський комітет обрав фільм, який змагатиметься за премію "Оскар" 2023 року – ним став "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач. Крім нього у національному відборі брала участь стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.

Читайте також: Два українських фільми потрапили до конкурсу кінофестивалю Санденс 2023


Реклама:


 43
Прихисти своїх

Зруйновані, але незламні. Як Бенксі нагадав світові історії трьох міст на Київщині, що пережили російську окупацію

Галина Янченко, ініціатор проєкту "Прихисток"
 2120
КУЛЬТУРА

Ви все чули? NK із віршами Тичини, ONUKA про Голодомор, пісня-протест та інші музичні новинки

Пилип Пухарєв
 4778
САДИ

"24 лютого збиралися садити зелень". Як сімейна ферма на Київщині вирощує рослини під час війни

Олена Барсукова

Головне на сайті


Прихисти своїх

Зруйновані, але незламні. Як Бенксі нагадав світові історії трьох міст на Київщині, що пережили російську окупацію

Галина Янченко, ініціатор проєкту "Прихисток"
Бенксі продає 50 унікальних робіт на підтримку України
В Осло вручили Нобелівську премію лауреатам з України, РФ та Білорусі
Герой і "Привид Вінниччини": що відомо про пілота з позивним Karaya
1,3 млн людей почали вчити українську: які мови були популярні в Duolingo цьогоріч
5 потерпілих: у столичному кіоску для приготування фастфуду вибухнув газовий балон
КУЛЬТУРА

Ви все чули? NK із віршами Тичини, ONUKA про Голодомор, пісня-протест та інші музичні новинки

Пилип Пухарєв
САДИ

"24 лютого збиралися садити зелень". Як сімейна ферма на Київщині вирощує рослини під час війни

Олена Барсукова