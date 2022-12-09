Українська драма про Донбас "Клондайк" потрапила до лонгліста премії "Оскар"

Фільм режисерки Марини Ер Горбач "Клондайк" потрапив до лонгліста номінантів на премію Американської кіноакадемії – "Оскар 2023".

Усього у лонглисті представлено 92 стрічки. Які з них потраплять до шортліста – стане відомо 21 грудня.

Драма "Клондайк" розповідає про родину, яка живе на Донбасі на початку війни 2014 року. Ірка і Толік, які очікують на першу дитину, намагаються долати небезпечні обставини, які стрімко змінюються довкола них, а також опиняються в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня в селі Грабове Донецької області.

Головні ролі у картині зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін та Олег Щербина.

Світова премʼєра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно "Санденс". Тут режисерці Марині Ер Горбач вручили нагороду за кращу режисуру художнього кіно.

Крім того, "Клондайк" отримав приз глядацьких симпатій на 72-му Берлінському кінофестивалі.

95-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 22 березня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що український Оскарівський комітет обрав фільм, який змагатиметься за премію "Оскар" 2023 року – ним став "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач. Крім нього у національному відборі брала участь стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.