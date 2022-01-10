Хто отримав "Золотий глобус 2022": "У руках пса", "Енканто", Кейт Вінслет та інші

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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10 січня 2022

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила переможців 79-ої премії "Золотий глобус" 2022 року.

Список номінантів опублікували на сайті кінопремії.

Тріумфатором став драматичний фільм "У руках пса", який отримав відразу три номінації.

Переможці премії "Золотий глобус 2022"

Найкращий серіал у жанрі мюзикл чи комедія:

  • "Хитрощі"

Найкращий фільм у жанрі мюзикл чи комедія:

  • "Вестсайдська історія"

Найкращий драматичний серіал:

  • "Спадкоємці"

Найкращий драматичний фільм:

  • "У руках пса"

Найкращий міні-серіал, антологія або фільм, знятий для телебачення:

  • "Підземна залізниця"

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Енканто"

Найкращий режисер:

  • Джейн Кемпіон, "У руках пса"

Найкращий актор у драматичному телесеріалі:

  • Джеремі Стронг, "Спадкоємці"

Найкраща актриса другого плану:

  • Аріана ДеБоуз, "Вестсайдська історія"

Найкраща акторка у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення:

  • Кейт Вінслет, "Мейр із Істтауна"

Найкращий актор у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення:

  • Майкл Кітон, "Ломка"

Найкращий актор у мюзиклі чи комедії:

  • Ендрю Гарфілд, "Тік-тік, бум!"

Найкраща акторка у мюзиклі чи комедії:

  • Рейчел Зеглер, "Вестсайдська історія"

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

  • Мікаела Дже Родрігес, "Поза"

Найкраща акторка у драматичному фільмі:

  • Ніколь Кідман, "Бути Рікардо"

Найкращий актор другого плану:

  • Коді Сміт-Макфі, "У руках пса"

Найкращий сценарій:

  • Кеннет Брана, "Белфаст"

Найкращий актор у драматичному фільмі:

  • Вілл Сміт, "Король Річард"

Найкраща оригінальна музика:

  • Ганс Циммер, "Дюна"

Найкращий актор у серіалі жанру мюзикл чи комедія:

  • Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Найкраща акторка другого плану у серіалі, анталогії або фільмі, знятому для телебачення:

  • Сара Снук, "Спадкоємці"

Найкращий актор другого плану у серіалі, анталогії або фільмі, знятому для телебачення:

  • О Йон Су, "Гра в кальмара"

Найкраща акторка у серіалі жанру мюзикл чи комедія:

  • Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкраща оригінальна пісня:

  • "Не час помирати" (No Time to Die), Біллі Айліш

Церемонія вручення "Золотого глобусу" відбулася 9 січня без традиційної червоної доріжки та лайв-трансляції. 

На події були присутні лише члени журі та лауреати премії.

Нагадаємо, "Золотий глобус" – це щорічна кінопремія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за кіно і телефільми. 

Минулого року премію "Золотий глобус 2021" отримали серіали "Корона" і "Ферзевий гамбіт", мультфільм "Душа", фільм "Земля кочівників" тощо.

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