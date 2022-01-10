Хто отримав "Золотий глобус 2022": "У руках пса", "Енканто", Кейт Вінслет та інші

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила переможців 79-ої премії "Золотий глобус" 2022 року.
Список номінантів опублікували на сайті кінопремії.
Тріумфатором став драматичний фільм "У руках пса", який отримав відразу три номінації.
Переможці премії "Золотий глобус 2022"
Найкращий серіал у жанрі мюзикл чи комедія:
- "Хитрощі"
Найкращий фільм у жанрі мюзикл чи комедія:
- "Вестсайдська історія"
Найкращий драматичний серіал:
- "Спадкоємці"
Найкращий драматичний фільм:
- "У руках пса"
Найкращий міні-серіал, антологія або фільм, знятий для телебачення:
- "Підземна залізниця"
Найкращий фільм іноземною мовою:
- "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)
Найкращий анімаційний фільм:
- "Енканто"
Найкращий режисер:
- Джейн Кемпіон, "У руках пса"
Найкращий актор у драматичному телесеріалі:
- Джеремі Стронг, "Спадкоємці"
Найкраща актриса другого плану:
- Аріана ДеБоуз, "Вестсайдська історія"
Найкраща акторка у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення:
- Кейт Вінслет, "Мейр із Істтауна"
Найкращий актор у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення:
- Майкл Кітон, "Ломка"
Найкращий актор у мюзиклі чи комедії:
- Ендрю Гарфілд, "Тік-тік, бум!"
Найкраща акторка у мюзиклі чи комедії:
- Рейчел Зеглер, "Вестсайдська історія"
Найкраща акторка у драматичному серіалі:
- Мікаела Дже Родрігес, "Поза"
Найкраща акторка у драматичному фільмі:
- Ніколь Кідман, "Бути Рікардо"
Найкращий актор другого плану:
- Коді Сміт-Макфі, "У руках пса"
Найкращий сценарій:
- Кеннет Брана, "Белфаст"
Найкращий актор у драматичному фільмі:
- Вілл Сміт, "Король Річард"
Найкраща оригінальна музика:
- Ганс Циммер, "Дюна"
Найкращий актор у серіалі жанру мюзикл чи комедія:
- Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"
Найкраща акторка другого плану у серіалі, анталогії або фільмі, знятому для телебачення:
- Сара Снук, "Спадкоємці"
Найкращий актор другого плану у серіалі, анталогії або фільмі, знятому для телебачення:
- О Йон Су, "Гра в кальмара"
Найкраща акторка у серіалі жанру мюзикл чи комедія:
- Джин Смарт, "Хитрощі"
Найкраща оригінальна пісня:
- "Не час помирати" (No Time to Die), Біллі Айліш
Церемонія вручення "Золотого глобусу" відбулася 9 січня без традиційної червоної доріжки та лайв-трансляції.
На події були присутні лише члени журі та лауреати премії.
Нагадаємо, "Золотий глобус" – це щорічна кінопремія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за кіно і телефільми.
Минулого року премію "Золотий глобус 2021" отримали серіали "Корона" і "Ферзевий гамбіт", мультфільм "Душа", фільм "Земля кочівників" тощо.
Вас також може зацікавити:
"Дюна", "Веном-2" та "Гра в кальмара": які книги, фільми та серіали українці гуглили в 2021
"Дюна", Кідман, Ді Капріо та інші: оголосили номінантів кінопремії "Золотий глобус"
Серіали грудня 2021: "Декстер", "Аркейн: Ліга легенд" та ще 5 новинок
Серіали листопада 2021: "Ранкове шоу", "Порушники", "Грішниця" та ще 4 новинки
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.