На Миколаївщині через суд намагаються повернути державі курган, що є пам'яткою археології

На Миколаївщині прокуратура намагається через суд повернути у державну власність курган, що є археологічним об’єктом культурної спадщини.

"Вознесенська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про повернення у власність держави кургану, розташованого на земельній ділянці вартістю 14 млн грн", – йдеться в повідомленні Миколаївської обласної прокуратури в Telegram.

Курган, який є пам'яткою археології, усупереч законам передали у приватне володіння разом з навколишніми сільгоспугіддями під час розподілу земель на території Бузької сільської ради.

Суд відкрив провадження у справі про повернення державі об'єкта культурної спадщини. Наразі його розгляд триває.

Про те, що на Миколаївщині незаконно привласнили земельну ділянку, на якій знаходиться курган доби пізнього палеоліту, місцеві ЗМІ писали ще влітку 2022 року.

Курган передали у приватне володіння разом з навколишніми сільгоспугіддями. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Курган доби пізньої бронзи був виявлений під час науково-дослідної експедиції у 1995 році. Тоді ж його було взято під охорону держави, а у 2000 році присвоєно статус пам’ятки археології.