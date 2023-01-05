Російські окупанти пошкодили в Україні 1189 культурних об’єктів. Найбільше – на Донеччині та Київщині

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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5 січня 2023

Через розгорнуту Росією повномасштабну агресію в Україні пошкоджено 1189 об’єктів культурної інфраструктури.

Такі дані станом на 25 грудня 2022 року опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики.

Причому майже третина з них – 446 об’єктів – наразі повністю зруйновані.

Що стосується статистики за регіонами, то найбільших втрат зазнала культурна інфраструктура в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

Загалом окупанти пошкодили в Україні 1189 культурних об’єктів. Фото: МКІП

Найбільше, за статистикою МКІП, від воєнних дій росіян постраждали будинки культури. Їх кількість складає майже половину (47%) від загальної кількості поруйнованих закладів – це 563 будівлі.

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Також в Україні окупантами зруйновано 155 і пошкоджено 298 бібліотек, зруйновано 22 та пошкоджено 41 музеїв та галерей, зруйновано 38 і пошкоджено 54 мистецьких освітніх закладів, а також зруйновано й пошкоджено по 9 театрів та філармоній.

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Допис, поширений MCIP Ukraine (@mkip_ukraine)

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У міністерстві зазначили, що наразі не можуть отримати повні дані з Луганської та значних частин територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Бо вони досі перебувають у тимчасовій окупації.

За даними, зібраними МКІП на початок грудня 2022 року, кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали через російську агресію в Україні, складала 1132.

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