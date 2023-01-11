SAG Awards 2023: оголошено номінантів премії Гільдії кіноакторів

У середу, 11 січня, стали відомі номінанти на премію Гільдії кіноакторів США – SAG Awards 2023.

Номінантів на SAG Awards 2023 у прямому ефірі оголосили актриса Гейлі Лу Річардсон ("Майже сімнадцять", "Спліт") та актриса, танцівниця та співачка Ешлі Парк ("Емілі в Парижі").

Повний список номінантів на SAG Awards 2023:

Найкраща гра акторів у кінофільмі

"Вавилон"

"Банші Інішерина"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

"Говорять жінки"

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Віола Девіс ("Королева-воїн")

Ана де Армас ("Блондинка")

Данієль Дедвайлер ("Тілл")

Мішель Єо ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррелл ("Банші Інішерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Білл Наї ("Жити")

Адам Сендлер ("Дорога до НБА")

Найкраща жіноча роль другого плану

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Хонг Чау ("Кит")

Керрі Кондон ("Банші Інішерина")

Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Пол Дано ("Фабельмани")

Брендан Глісон ("Банші Інішерина")

Баррі Кіоган ("Банші Інішерина")

Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас")

Едді Редмейн ("Хороший медбрат")

Найкраща гра акторів у комедійному серіалі

"Початкова школа Еббот"

"Баррі"

"Ведмідь"

"Хитрощі"

"Вбивства в одному будинку"

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

Крістіна Еплгейт ("Мертвий для мене")

Рейчел Броснахан ("Дивовижна місіс Мейзел")

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")

Дженна Ортега ("Венздей")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі

Ентоні Керріган ("Баррі")

Білл Хадер ("Баррі")

Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")

Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща гра акторів у драматичному серіалі

"Краще подзвоніть Солу"

"Корона"

"Озарк"

"Розрив"

"Білий лотос"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")

Елізабет Дебікі ("Корона")

Джулія Гарнер ("Озарк")

Лора Лінні ("Озарк")

Зендая ("Ейфорія")

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Джонатан Бенкс ("Краще подзвоніть Солу")

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Джеф Бріджес ("Старий")

Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу")

Адам Скотт ("Розрив")

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі чи телефільмі

Емілі Блант ("Англійка")

Джессіка Честейн ("Джордж і Теммі")

Джулія Гарнер ("Вигадана Анна")

Нісі Неш-Беттс ("Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера")

Аманда Сайфред ("Вибула")

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі чи телефільмі

Стів Карелл ("Пацієнт")

Тарон Еджертон ("Чорний птах")

Сем Елліотт ("1883")

Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах")

Еван Пітерс ("Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера")

Найкраща робота каскадерського ансамблю у кінофільмі

"Аватар: Шлях води"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Топ Ган: Меверік"

"Королева-воїн"

Найкраща робота каскадерського ансамблю у серіалі

"Андор"

"Хлопаки"

"Дім Дракона"

"Володар перснів: Персні влади"

"Дивні дива"

29-а церемонія вручення премії американської Гільдії кіноакторів SAG Awards 2023 відбудеться 26 лютого. Сьогодні стало відомо, що її трансляцію вперше проводитиме стрімінговий гігант Netflix: цьогоріч на своєму YouTube, а з наступного, 2024 року, – вже на своєму сервісі.