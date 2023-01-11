SAG Awards 2023: оголошено номінантів премії Гільдії кіноакторів

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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11 січня 2023

У середу, 11 січня, стали відомі номінанти на премію Гільдії кіноакторів США – SAG Awards 2023.

Номінантів на SAG Awards 2023 у прямому ефірі оголосили актриса Гейлі Лу Річардсон ("Майже сімнадцять", "Спліт") та актриса, танцівниця та співачка Ешлі Парк ("Емілі в Парижі").

Повний список номінантів на SAG Awards 2023:

Найкраща гра акторів у кінофільмі

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  • "Вавилон"
  • "Банші Інішерина"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Фабельмани"
  • "Говорять жінки"

Найкраща жіноча роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Віола Девіс ("Королева-воїн")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Данієль Дедвайлер ("Тілл")
  • Мішель Єо ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Колін Фаррелл ("Банші Інішерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Білл Наї ("Жити")
  • Адам Сендлер ("Дорога до НБА")

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • Хонг Чау ("Кит")
  • Керрі Кондон ("Банші Інішерина")
  • Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
  • Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Пол Дано ("Фабельмани")
  • Брендан Глісон ("Банші Інішерина")
  • Баррі Кіоган ("Банші Інішерина")
  • Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас")
  • Едді Редмейн ("Хороший медбрат")

Найкраща гра акторів у комедійному серіалі

  • "Початкова школа Еббот"
  • "Баррі"
  • "Ведмідь"
  • "Хитрощі"
  • "Вбивства в одному будинку"

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

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  • Крістіна Еплгейт ("Мертвий для мене")
  • Рейчел Броснахан ("Дивовижна місіс Мейзел")
  • Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
  • Дженна Ортега ("Венздей")
  • Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі

  • Ентоні Керріган ("Баррі")
  • Білл Хадер ("Баррі")
  • Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
  • Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
  • Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща гра акторів у драматичному серіалі

  • "Краще подзвоніть Солу"
  • "Корона"
  • "Озарк"
  • "Розрив"
  • "Білий лотос"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

  • Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
  • Елізабет Дебікі ("Корона")
  • Джулія Гарнер ("Озарк")
  • Лора Лінні ("Озарк")
  • Зендая ("Ейфорія")

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

  • Джонатан Бенкс ("Краще подзвоніть Солу")
  • Джейсон Бейтман ("Озарк")
  • Джеф Бріджес ("Старий")
  • Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу")
  • Адам Скотт ("Розрив")

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі чи телефільмі

  • Емілі Блант ("Англійка")
  • Джессіка Честейн ("Джордж і Теммі")
  • Джулія Гарнер ("Вигадана Анна")
  • Нісі Неш-Беттс ("Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера")
  • Аманда Сайфред ("Вибула")

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі чи телефільмі

  • Стів Карелл ("Пацієнт")
  • Тарон Еджертон ("Чорний птах")
  • Сем Елліотт ("1883")
  • Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах")
  • Еван Пітерс ("Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера")

Найкраща робота каскадерського ансамблю у кінофільмі

  • "Аватар: Шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Топ Ган: Меверік"
  • "Королева-воїн"

Найкраща робота каскадерського ансамблю у серіалі

  • "Андор"
  • "Хлопаки"
  • "Дім Дракона"
  • "Володар перснів: Персні влади"
  • "Дивні дива"

29-а церемонія вручення премії американської Гільдії кіноакторів SAG Awards 2023 відбудеться 26 лютого. Сьогодні стало відомо, що її трансляцію вперше проводитиме стрімінговий гігант Netflix: цьогоріч на своєму YouTube, а з наступного, 2024 року, – вже на своєму сервісі.

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