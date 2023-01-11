SAG Awards 2023: оголошено номінантів премії Гільдії кіноакторів

У середу, 11 січня, стали відомі номінанти на премію Гільдії кіноакторів США – SAG Awards 2023.
Номінантів на SAG Awards 2023 у прямому ефірі оголосили актриса Гейлі Лу Річардсон ("Майже сімнадцять", "Спліт") та актриса, танцівниця та співачка Ешлі Парк ("Емілі в Парижі").
Повний список номінантів на SAG Awards 2023:
Найкраща гра акторів у кінофільмі
- "Вавилон"
- "Банші Інішерина"
- "Все завжди і водночас"
- "Фабельмани"
- "Говорять жінки"
Найкраща жіноча роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Віола Девіс ("Королева-воїн")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Данієль Дедвайлер ("Тілл")
- Мішель Єо ("Все завжди і водночас")
Найкраща чоловіча роль
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Колін Фаррелл ("Банші Інішерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Білл Наї ("Жити")
- Адам Сендлер ("Дорога до НБА")
Найкраща жіноча роль другого плану
- Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керрі Кондон ("Банші Інішерина")
- Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
- Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Пол Дано ("Фабельмани")
- Брендан Глісон ("Банші Інішерина")
- Баррі Кіоган ("Банші Інішерина")
- Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас")
- Едді Редмейн ("Хороший медбрат")
Найкраща гра акторів у комедійному серіалі
- "Початкова школа Еббот"
- "Баррі"
- "Ведмідь"
- "Хитрощі"
- "Вбивства в одному будинку"
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі
- Крістіна Еплгейт ("Мертвий для мене")
- Рейчел Броснахан ("Дивовижна місіс Мейзел")
- Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
- Дженна Ортега ("Венздей")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі
- Ентоні Керріган ("Баррі")
- Білл Хадер ("Баррі")
- Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
- Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкраща гра акторів у драматичному серіалі
- "Краще подзвоніть Солу"
- "Корона"
- "Озарк"
- "Розрив"
- "Білий лотос"
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі
- Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
- Елізабет Дебікі ("Корона")
- Джулія Гарнер ("Озарк")
- Лора Лінні ("Озарк")
- Зендая ("Ейфорія")
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі
- Джонатан Бенкс ("Краще подзвоніть Солу")
- Джейсон Бейтман ("Озарк")
- Джеф Бріджес ("Старий")
- Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу")
- Адам Скотт ("Розрив")
Найкраща жіноча роль у міні-серіалі чи телефільмі
- Емілі Блант ("Англійка")
- Джессіка Честейн ("Джордж і Теммі")
- Джулія Гарнер ("Вигадана Анна")
- Нісі Неш-Беттс ("Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера")
- Аманда Сайфред ("Вибула")
Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі чи телефільмі
- Стів Карелл ("Пацієнт")
- Тарон Еджертон ("Чорний птах")
- Сем Елліотт ("1883")
- Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах")
- Еван Пітерс ("Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера")
Найкраща робота каскадерського ансамблю у кінофільмі
- "Аватар: Шлях води"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Топ Ган: Меверік"
- "Королева-воїн"
Найкраща робота каскадерського ансамблю у серіалі
- "Андор"
- "Хлопаки"
- "Дім Дракона"
- "Володар перснів: Персні влади"
- "Дивні дива"
29-а церемонія вручення премії американської Гільдії кіноакторів SAG Awards 2023 відбудеться 26 лютого. Сьогодні стало відомо, що її трансляцію вперше проводитиме стрімінговий гігант Netflix: цьогоріч на своєму YouTube, а з наступного, 2024 року, – вже на своєму сервісі.
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