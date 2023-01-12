Помер легендарний гітарист, семиразовий володар Греммі Джефф Бек

Британський гітарист, один із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики, семиразовий володар Греммі Джефф Бек помер у віці 78 років від бактеріального менінгіту.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Twitter.

"Від імені родини ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Джеффа Бека. Раптово захворівши на бактеріальний менінгіт, він помер вчора.

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Його родина просить про конфіденційність, поки вони долають цю величезну втрату", – йдеться у твіті.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

На смерть Джеффа Бека в соцмережах реагують найвідоміші музиканти та відомі люди, з якими йому довелося працювати або іншим чином перетинатися за його тривалу кар'єру.

Зокрема, американський рок-гурт Hollywood Vampires, до якого входять Джонні Депп, Еліс Купер, Джо Перрі та Томмі Хенріксен, зазначив: "Ми з сумом дізналися про смерть нашого дорогого друга та легенди гітарної сцени Джеффа Бека. Він був справжнім новатором, і його спадщина буде жити в його музиці".

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We are saddened to hear of the passing of our dear friend and guitar legend Jeff Beck. Jeff's incredible musicianship and passion for guitar has been an inspiration to us all. He was a true innovator and his legacy will live on through his music. Rest in peace, Jeff. pic.twitter.com/6kZY1NsgQf — Hollywood Vampires (@hollywoodvamps) January 12, 2023

Джонні Депп, який став одним з останніх знаменитостей, з якими співпрацював Бек і в минулому році виступав з ним у музичному турі, поки що особисто не прокоментував смерть колеги і друга.

"Джефф Бек був з іншої планети... Він був одним з небагатьох гітаристів, які, граючи наживо, дійсно слухали, як я співаю. Джефф, ти був найкращим, чоловіче. Дякую тобі за все", – написав легендарний вокаліст та композитор Род Стюарт.

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Jeff Beck was on another planet . He took me and Ronnie Wood to the USA in the late 60s in his band the Jeff Beck Group

and we haven’t looked back since . pic.twitter.com/uS7bbWsHgW — Sir Rod Stewart (@rodstewart) January 11, 2023

Фронтмен Rolling Stones Мік Джаггер на згадку про Бека опублікував спільне відео і додав, що світ музики втратив "одного з найкращих гітаристів у світі".

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

Джефф Бек, який вважається віртуозом гри на електрогітарі, здобув популярність у 1960-і роки у складі гурту The Yardbirds, в якому замінив Еріка Клептона та грав разом з Джиммі Пейджем.

Згодом Бек грав у Led Zeppelin, а у 1967 році разом із Родом Стюартом заснував власний гурт The Jeff Beck Group.

У 1980-і та 90-і він записував музику разом із вокалістом Rolling Stones Міком Джаггером, працював із басистом Pink Floyd Роджером Вотерсом та співаком Джоном Бонджові.

За свої досягнення Джефф Бек був двічі представлений у Залі слави рок-н-ролу: спочатку як учасник гурту Yardbirds, а вдруге – за роботу з власним колективом.

Також за музичну свою кар'єру віртуозний гітарист отримав сім премій Греммі.