Помер легендарний гітарист, семиразовий володар Греммі Джефф Бек

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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12 січня 2023

Британський гітарист, один із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики, семиразовий володар Греммі Джефф Бек помер у віці 78 років від бактеріального менінгіту.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Twitter.

"Від імені родини ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Джеффа Бека. Раптово захворівши на бактеріальний менінгіт, він помер вчора.

Його родина просить про конфіденційність, поки вони долають цю величезну втрату", – йдеться у твіті.

На смерть Джеффа Бека в соцмережах реагують найвідоміші музиканти та відомі люди, з якими йому довелося працювати або іншим чином перетинатися за його тривалу кар'єру.

Зокрема, американський рок-гурт Hollywood Vampires, до якого входять Джонні Депп, Еліс Купер, Джо Перрі та Томмі Хенріксен, зазначив: "Ми з сумом дізналися про смерть нашого дорогого друга та легенди гітарної сцени Джеффа Бека. Він був справжнім новатором, і його спадщина буде жити в його музиці".

Джонні Депп, який став одним з останніх знаменитостей, з якими співпрацював Бек і в минулому році виступав з ним у музичному турі, поки що особисто не прокоментував смерть колеги і друга.

"Джефф Бек був з іншої планети... Він був одним з небагатьох гітаристів, які, граючи наживо, дійсно слухали, як я співаю. Джефф, ти був найкращим, чоловіче. Дякую тобі за все", – написав легендарний вокаліст та композитор Род Стюарт.

Фронтмен Rolling Stones Мік Джаггер на згадку про Бека опублікував спільне відео і додав, що світ музики втратив "одного з найкращих гітаристів у світі".

Джефф Бек, який вважається віртуозом гри на електрогітарі, здобув популярність у 1960-і роки у складі гурту The Yardbirds, в якому замінив Еріка Клептона та грав разом з Джиммі Пейджем.

Згодом Бек грав у Led Zeppelin, а у 1967 році разом із Родом Стюартом заснував власний гурт The Jeff Beck Group.

У 1980-і та 90-і він записував музику разом із вокалістом Rolling Stones Міком Джаггером, працював із басистом Pink Floyd Роджером Вотерсом та співаком Джоном Бонджові.

За свої досягнення Джефф Бек був двічі представлений у Залі слави рок-н-ролу: спочатку як учасник гурту Yardbirds, а вдруге – за роботу з власним колективом.

Також за музичну свою кар'єру віртуозний гітарист отримав сім премій Греммі.

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