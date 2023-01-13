Фільм української режисерки Надії Парфан потрапив до конкурсу Берлінале 2023

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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13 січня 2023

Короткометражний фільм "Це побачення" (It’s a Date) української режисерки Надії Парфан увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю.

Короткометражка про Київ під час війни змагатиметься за перемогу в конкурсній програмі короткометражних фільмів Berlinale Shorts і за дві нагороди: Золотого ведмедя за найкращий короткометражний фільм і приз журі Срібний ведмідь за короткометражний фільм. Всього до цієї програми відібрали 20 стрічок.

"Це побачення" – перша ігрова стрічка режисерки Надії Парфан, яка відома документальними стрічками "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", "Жінки, що грають в ігри", "Я не хотіла робити фільм про війну".

Стрічка розповідає історію про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але не припиняється життя у всіх його проявах.

Кадр з фільму "Це побачення"

"Київ у 2022 році. На світанку містом на шаленій швидкості мчить автівка. Цей фільм, знятий під суб'єктивним кутом камери одним немонтованим кадром, передає емоції надзвичайного стану, спричиненого війною", – йдеться в описі фільму на сайті Берлінале.

Берлінський кінофестиваль пройде у столиці Німеччини 16−26 лютого.

Крім фільму Надії Парфан, на Берлінале 2023 відібрали український документальний фільм "Залізні метелики" режисера Романа Любого. Він буде представлений у секції "Панорама". Стрічка розповідає про обставини збиття Росією літака Малазійських авіаліній з рейсом MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року.


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