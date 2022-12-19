Український фільм про збитий MH17 увійшов до конкурсу Берлінале

Український документальний фільм "Залізні метелики" відібрано до конкурсної програми одного з найпрестижніших кінооглядів Європи – Берлінського кинофестивалю.

Фільм режисера Романа Любого ("Зошит війни"), що розповідає про обставини збиття Росією літака Малазійських авіаліній з рейсом MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року, буде представлений у секції "Панорама".

У своїй документалці Любий досліджує риторику російських пропагандистів навколо катастрофи та реакцію світової спільноти на цей кричущий злочин, поєднуючи документальні кадри із сучасним театром та анімацією. Назва фільму пов'язана зі шрапнеллю у формі метелика, знайденій у тілі пілота літака, яка й стала початком розслідування.

"Такий початок вже може дати фільму високі шанси для представлення України на "Оскарі" наступного року та помітної участі у різних кінопреміях. Втім, ми не збираємося на цьому зупинятися. І, попри терористичні атаки рф, доноситимемо світу правду про збиття МН-17 та російську пропаганду", - прокоментували новину творці фільму.

В український прокат фільм "Залізні метелики" вийде у липні 2023 року.

Фільм досліджує обставини збиття проросійськими сепаратистами рейсу MH17. Фото: Залізні Метелики / Iron Butterflies / Facebook

Раніше ми повідомляли, що стрічка Романа Любого разом з фільмом українського військового кореспондента, фотографа Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" увійшли до конкурсної програми одного з найвідоміших фестивалів незалежного кіно Санденс 2023.

Берлінський міжнародний кінофестиваль був створений на початку холодної війни та, починаючи з 1951 року, проходить щорічно у лютому в столиці Німеччини. Цьогоріч Берлінале триватиме з 16 до 26 лютого 2023 року.