Ольга Бесхмельниціна очолила правління Української кіноакадемії

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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16 січня 2023

Новою головою правління Української кіноакадемії стала продюсерка Ольга Бесхмельниціна. Про це повідомила пресслужба організації.

Бесхмельниціну обрали на два роки шляхом голосування членів правління кіноакадемії.

Вона зазначила, що своїм першочерговим завданням на цій посаді бачить "сприяння консолідації української кіноспільноти у надскладні часи".

"Це зовнішнє протистояння російській агресії – окупантам, які здійснюють в Україні геноцид і прагнуть знищити українську культуру та ідентичність. Це екзистенційна боротьба, де діяльність на інформаційному та культурному фронті – іще одне поле бою у протистоянні з ворогом, а кіномистецтво – наша зброя", – пояснила Бесхмельниціна.

За її словами, в нинішні трансформаційні часи "внутрішні протиріччя вкрай важливо вирішувати у конструктивному руслі", а колегам по кіноіндустрії вкрай потрібна допомога. "Це те, що об’єднує кіноспільноту та дає змогу вільно творити, розвиватися і рухатися вперед", – додала нова голова правління Української кіноакадемії.

Чим відома Ольга Бесхмельниціна

Ольга Бесхмельниціна – українська продюсерка, виконавча директорка Фонду культурної дипломатії UART, співзасновниця та співавторка двох видань англомовного путівника Kyiv by locals.

Після завершення навчання на режисера в Інституті кіно і телебачення КНУКіМ, у 2012 році Бесхмельниціна почала свою кар'єру в якості помічника продюсера в Українській кіноасоціації. Згодом стала продюсеркою кінокомпанії MaGiKa Film. Зараз також працює як продюсерка в кінокомпаніях Digital Religion та ESSE Production House.

 Фото: @beskhmelnytsina_olga / Instagram

В її творчому доробку багато міжнародних кіно-, анімаційних та документальних проектів, серед яких анімаційний фільм "Причинна" (2017), документальні фільми "Панорама" (2019), "Бєс" (2019), "Байконур. Вторгнення" (2020), "Земля Івана" (2020), документальний телесеріал "Колапс. Як українці зруйнували Імперію Зла" (2021), художній фільм "Стоп-Земля" (2021).

Чим займається Українська кіноакадемія

Таке об'єднання професіоналів у сфері кіно та кіновиробництва було створено в 2016 році з ініціативи Одеського міжнародного кінофестивалю. Мета Української кіноакадемії – підтримка та розвиток національного кінематографа.

Членами Української кіноакадемії є кінопрофесіонали (режисери, продюсери, актори, сценаристи, художники-постановники, оператори), діячі культури, які зробили внесок у розвиток нашого кінематографа (дистриб'ютори, кінокритики, керівники міжнародних кінофестивалів) та меценати та спонсори українського кінематографа.

Наступного року після свого утворення, у 2017-му, Українська кіноакадемія створила та провела вперше національну кінопремію – Золоту Дзиґу. Відтоді нагороду за найвищі досягнення в українському кіно вручали вже п'ять разів. У 2022 році від церемонії довелося відмовитися через повномасштабне вторгнення Росії.

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