"Найкрасивіша жінка світу". Померла легенда італійського кіно Джина Лоллобриджида

Легенда італійського кінематографа, акторка Джина Лоллобриджида померла в Італії у віці 95 років.

Її колишня юристка Джулія Цитані розповіла, що зірка померла в одній з клінік Риму, повідомляє ВВС.

Італійське видання Corriere della Sera додало, що вона знаходилась у лікарні вже "протягом певного часу".

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Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано прокоментував новину про смерть легендарної акторки у Twitter: "До побачення, діва срібного екрану, головна героїня більш ніж півстолітньої історії італійського кіно. Її чарівність залишиться вічною".

Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Il suo fascino resterà eterno.

Ciao Lollo. pic.twitter.com/LbHf2MMXFy — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) January 16, 2023

Джина Лоллобриджида народилася 4 липня 1927 року в італійському Суб'яко в родині меблярів. У підлітковому віці вона працювала моделлю та брала участь у конкурсах краси, а в 1947 році – посіла третє місце на конкурсі "Міс Італія".

Лолобриджида (третя зліва) на Міс Італія. Фото: KITTI BOLOGNESI

Також вона вивчала скульптуру в Римській академії образотворчих мистецтв.

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Коли їй запропонували пройти прослуховування на Чинечітта – на той час найбільшій кіностудії в Європі, Лоллобриджида не сприйняла це з захватом.

"Я відмовилася, коли мені запропонували мою першу роль. Тож вони сказали, що заплатять мені тисячу лір. Я сказала, що моя ціна – один мільйон лір, думаючи, що це покладе кінець справі. Але вони відповіли так!" – розповідала вона пізніше.

Розпочавши кар'єру в кіно з епізодичних ролей у 1946 році, згодом вона вже мала в арсеналі низку зіграних персонажей у європейських фільмах, у тому числі лауреаті премії Bafta "Хліб, любов і фантазія", стрічках "Фанфан-Тюльпан", "Собор Паризької Богоматері" та "Найкрасивіша жінка на світі". Після останнього Лоллобриджиду стали часто так і називати – "найкрасивішою жінкою світу".

Кадр із фільму "Собор Паризької Богоматері"

У 1953 році акторка знялася у своєму першому американському фільмі "Осором диявола", де разом із нею знявся зірка Голлівуду Гамфрі Богарт. До США вона прибула на запрошення продюсера Говарда Хьюза.

У 50-60-і акторка, яка мала прізвисько Ла Лолло, досягла піку своєї слави. Її слава також була такою масштабної, що в 1960-х на честь неї назвали новий сорт салату з кучерявим листям – лолло россо.

Відійшовши від акторських справ у 70-х, Лоллобриджида зосередилася на скульптурі та фотографії. Їй позували відомі люди з різних країн: приміром, Генрі Кіссінджер, Грейс Келлі, Сальвадор Далі та багато інших. Вона взяла ексклюзивне інтерв’ю в кубинського лідера Фіделя Кастро.

Далі та Лолобриджида. Фото: Burchard Galleries Inc

У 1999 році акторка спробувала балотуватися до Європейського парламенту від демократичної партії колишнього прем’єр-міністра Італії Романо Проді.

Того ж року Лоллобриджида стала послом доброї волі ООН. А згодом отримала орден За заслуги перед Італійською республікою, французький орден Почесного легіону. У 2018 році легендарній італійській акторці присвятили зірку на Алеї слави Голлівуду.