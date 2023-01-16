"Найкрасивіша жінка світу". Померла легенда італійського кіно Джина Лоллобриджида

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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16 січня 2023

Легенда італійського кінематографа, акторка Джина Лоллобриджида померла в Італії у віці 95 років.

Її колишня юристка Джулія Цитані розповіла, що зірка померла в одній з клінік Риму, повідомляє ВВС.

Італійське видання Corriere della Sera додало, що вона знаходилась у лікарні вже "протягом певного часу".

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано прокоментував новину про смерть легендарної акторки у Twitter: "До побачення, діва срібного екрану, головна героїня більш ніж півстолітньої історії італійського кіно. Її чарівність залишиться вічною".

Джина Лоллобриджида народилася 4 липня 1927 року в італійському Суб'яко в родині меблярів. У підлітковому віці вона працювала моделлю та брала участь у конкурсах краси, а в 1947 році – посіла третє місце на конкурсі "Міс Італія".

Лолобриджида (третя зліва) на Міс Італія. Фото: KITTI BOLOGNESI

Також вона вивчала скульптуру в Римській академії образотворчих мистецтв.

Коли їй запропонували пройти прослуховування на Чинечітта – на той час найбільшій кіностудії в Європі, Лоллобриджида не сприйняла це з захватом.

"Я відмовилася, коли мені запропонували мою першу роль. Тож вони сказали, що заплатять мені тисячу лір. Я сказала, що моя ціна – один мільйон лір, думаючи, що це покладе кінець справі. Але вони відповіли так!" – розповідала вона пізніше.

Розпочавши кар'єру в кіно з епізодичних ролей у 1946 році, згодом вона вже мала в арсеналі низку зіграних персонажей у європейських фільмах, у тому числі лауреаті премії Bafta "Хліб, любов і фантазія", стрічках "Фанфан-Тюльпан", "Собор Паризької Богоматері" та "Найкрасивіша жінка на світі". Після останнього Лоллобриджиду стали часто так і називати – "найкрасивішою жінкою світу".

Кадр із фільму "Собор Паризької Богоматері"

У 1953 році акторка знялася у своєму першому американському фільмі "Осором диявола", де разом із нею знявся зірка Голлівуду Гамфрі Богарт. До США вона прибула на запрошення продюсера Говарда Хьюза.

У 50-60-і акторка, яка мала прізвисько Ла Лолло, досягла піку своєї слави. Її слава також була такою масштабної, що в 1960-х на честь неї назвали новий сорт салату з кучерявим листям – лолло россо.

Відійшовши від акторських справ у 70-х, Лоллобриджида зосередилася на скульптурі та фотографії. Їй позували відомі люди з різних країн: приміром, Генрі Кіссінджер, Грейс Келлі, Сальвадор Далі та багато інших. Вона взяла ексклюзивне інтерв’ю в кубинського лідера Фіделя Кастро.

Далі та Лолобриджида. Фото: Burchard Galleries Inc

У 1999 році акторка спробувала балотуватися до Європейського парламенту від демократичної партії колишнього прем’єр-міністра Італії Романо Проді.

Того ж року Лоллобриджида стала послом доброї волі ООН. А згодом отримала орден За заслуги перед Італійською республікою, французький орден Почесного легіону. У 2018 році легендарній італійській акторці присвятили зірку на Алеї слави Голлівуду.

Фото: Jean_Nelson / Depositphotos

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