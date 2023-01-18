Оголошений короткий список номінантів на Шевченківську премію 2023

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка у середу, 18 січня, оголосив короткий список номінантів 2023 року.

Сьогодні відбувся другий тур конкурсу Шевченківської премії 2023 серед висунутих мистецьких творів. У результаті члени комітету визначили твори, допущені до третього туру конкурсу, повідомила пресслужба у Facebook.

У короткий список Шевченківської премії 2023 у семи номінаціях пройшли такі твори:

Література Реклама:

Авербух Олександр Михайлович. Книга поезій "Жидівський король".

Калитко Катерина Олександрівна. Книга поезій "Орден мовчальниць".

Чередник Артем Олександрович (Артем Чех). Роман "Хто ти такий?".

Літературознавство і мистецтвознавство

Жадько Віктор Олексійович. Книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля".

Назаренко Михайло Йосипович. Книга "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах.

Тарнашинська Людмила Броніславівна. Книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Публіцистика, журналістика

Дубчак Ольга Петрівна. Книги "Чути українською", "Бачити українською".

Казарін Павло Володимирович. Книга "Дикий Захід Східної Європи".

Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка). Документальний серіал "Деокупація".

Портніков Віталій Едуардович. Публіцистика 2017-2022 років.

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Музичне мистецтво

Гурт "Хорея Козацька". Аудіоальбом "Пісні Української революції".

Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка). Музичний альбом-диптих "Коляда-триб'ют".

Візуальні мистецтва

Кравець Віталій Іванович. Серія робіт "Анатомія Безхребетних".

Кіномистецтво Реклама:

Горбач Марина Юріївна. Повнометражний ігровий фільм "Клондайк".

Зінченко Олександр Миколайович, Лисенко Сергій Анатолійович. Документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла".

Цілик Ірина Андріївна. Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Театральне мистецтво

Гнатковський Олексій Іванович. Комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф), Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах), Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори). Вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

У мнулому році лауреатами стали режисерка Катерина Горностай з фільмом "Стоп-Земля", Григорій Грабович з циклом статей "Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм", Тамара Горіха Зерня з романом "Доця".

Лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року традиційно мають оголосити в день народження Шевченка.