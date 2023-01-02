Михайло Резнікович залишив посаду директора київського театру Лесі Українки

Театральний режисер Михайло Резнікович залишив посаду генерального директора, художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. На цій посаді він працював із 1994 року.

Про відставку Резніковича повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook.

Також у МКІП поінформували, що за час повномасштабного вторгнення режисер знаходився на лікуванні у Великій Британії і "не міг продовжувати активну роботу на адміністративній посаді, проте активно допомагав театру".

Наразі виконуючим обов'язки директора призначено учня Резніковича Кирила Кашлікова.

"Він запустив роботу театру вже у квітні та разом з командою театру перезапустив репертуар українською мовою та прибрав з назви закладу слово "російської", – йдеться у повідомленні.

Крім того, міністерство нагадало, що театр ім. Лесі Українки під час повномасштабного вторгнення став тимчасовою сценою для колег з Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка та Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша.

Український телеведучий, продюсер, актор Олексій Гончаренко так відреагував на звістку про звільнення Резніковича:

"25 років тому я був короткий час актором цього театру. Сьогодні мені 50, яке щастя , що я не прожив ці 25 років в очікуванні цього дня, якій стався тільки сьогодні".

"Як сумно, коли старці не можуть піти вчасно... коли тримаються за крісла до непристойності", "Навіть малою мене дивувало, чому в центрі Києва театр російської драми, та ще й імені Лесі Українки. Звучало як насмішка над нами, як оксюморон", "Час збирати каміння", - пишуть інші коментатори.

У вересні 2021 року Михайла Резніковича вчергове обрали керівником театру Лесі Українки на найближчі п’ять років. За право зайняти цю посаду з ним конкурував ще один кандидат – Народний артист України Євген Паперний.

Члени конкурсної комісії Міністерства культури та інформаційної політики одноголосно проголосували проти кандидатури Паперного – 6 голосів. І одноголосно за Резніковича – 6 голосів.

Журналістам на це засідання МКІП доступу не надало, пояснивши це карантинними заходами.

Фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Прихильника Віктора Януковича Резніковича вперше намагались зняти ще у 2005 році. Тоді він був звільнений міністеркою культури Оксаною Білозір.

Однак у грудні того ж року режисера поновили на посаді після протестів колективу. Тоді частина трупи, яка виступила проти нього і підтримала призначення на посаду керівника театру Лесі Українки актриси Ади Роговцевої, звільнилася з театру.

У наступному, 2006 році Резнікович став депутатом Київради від Партії регіонів, а у серпні 2013 року тодішній президент Янукович присвоїв своєму прихильнику-режисеру звання Героя України. Також у ті часи в театрі працювала і грала основні ролі дружина тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника Тетяна Назарова.

Згодом під час керівництва Резніковича театр Лесі Українки відмовився переходити на українську, виконуючи норму мовного закону, яка вступила в дію влітку 2021 року і передбачала проведення концертів, вистав та екскурсій українською мовою.

"Російська культура – це частина великої української культури. Ми граємо п’єси і російською, і українською", – казав тоді Резнікович в одному з інтерв’ю.

Лише після початку повномасштабної війни, навесні 2022 року, керівництво театру вирішило прибрати з назви словосполучення "російської драми".