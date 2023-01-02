Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі

Прокуратура повідомила про підозру киянину, який демонтував зі стіни будинку у Гостомелі графіті художника Бенксі "Жінка в протигазі".
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Громадянину повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).
"Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд. Для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала", – кажуть в Офісі Генпрокурора.
|"Жінка в протигазі"
|В 9 мільйонів оцінили Графіті Бенксі, яке намагались вкрасти в Гостомелі
|Підозрюваний
|Тепер замість роботи художника порожня стіна
Як повідомляють у відомстві, після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень.
"Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації", – говорять прокурори.
Ситуацію прокоментував очільник столичної поліції Андрій Нєбитов.
"В 9 мільйонів оцінили Графіті Бенксі, яке намагались вкрасти в Гостомелі. Завдяки небайдужості громадян, поліцейські та силовики затримали зловмисників. Нині підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі", – написав він.
Нагадаємо, серед групи людей, які 2 грудня 2022-го року зрізали з будинка в Гостомелі графіті всесвітньо Бенксі, був український митець із Черкас Олександр Дувінський. Він твердить, що його участь у зрізанні графіті Бенксі – це не перфоманс, а порятунок.
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