Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі

Прокуратура повідомила про підозру киянину, який демонтував зі стіни будинку у Гостомелі графіті художника Бенксі "Жінка в протигазі".

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Громадянину повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).

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"Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд. Для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала", – кажуть в Офісі Генпрокурора.

"Жінка в протигазі"

В 9 мільйонів оцінили Графіті Бенксі, яке намагались вкрасти в Гостомелі

Підозрюваний

Тепер замість роботи художника порожня стіна

Як повідомляють у відомстві, після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень.

"Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації", – говорять прокурори.

Ситуацію прокоментував очільник столичної поліції Андрій Нєбитов.

"В 9 мільйонів оцінили Графіті Бенксі, яке намагались вкрасти в Гостомелі. Завдяки небайдужості громадян, поліцейські та силовики затримали зловмисників. Нині підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі", – написав він.

Нагадаємо, серед групи людей, які 2 грудня 2022-го року зрізали з будинка в Гостомелі графіті всесвітньо Бенксі, був український митець із Черкас Олександр Дувінський. Він твердить, що його участь у зрізанні графіті Бенксі – це не перфоманс, а порятунок.

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